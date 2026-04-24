Nationales Unterstützungsprogramm Wohnschirm sichert bis 2029 finanzielle Hilfe für wohnungslose Österreicher

Finanzierung des „Wohnschirms“ in Österreich bis 2029 verlängert

Die Finanzierung des „Wohnschirms“ ist im Nationalrat bis zum Jahr 2029 verlängert worden. Für das Unterstützungsprogramm stehen jährlich rund 28 Millionen Euro zur Verfügung.

Hilfsorganisationen wie Caritas und Volkshilfe begrüßen die Verlängerung des „Wohnschirms“.

Unterstützung bei Miet- und Energiekosten

Der „Wohnschirm“ richtet sich an Personen, die sich ihre Miete oder Strom- und Gasrechnungen nicht mehr leisten können oder keine Wohnung haben. Seit 2024 können auch Menschen ohne eigenes Dach über dem Kopf oder Personen, die auf der Straße leben, Unterstützung erhalten.

Laut Sozialministerium wurden seit 2022 österreichweit rund 26.000 Haushalte durch den „Wohnschirm“ unterstützt. In Wien erhielten demnach rund 10.000 Haushalte Hilfe bei Mietschulden oder bei Strom- und Gasrechnungen.

Entwicklung der Anträge und Lage in Wien

Seit Februar sind die Antragszahlen beim „Wohnschirm“ wieder angestiegen, nachdem sie zuvor rückläufig waren. Jährlich werden rund 28 Millionen Euro für das Programm ausgegeben.

In Wien konnten im Rahmen des „Wohnschirms“ bisher 110 Wohnungen vermittelt werden. Durch diese Wohnungen wurden rund 250 Menschen bei der Überwindung ihrer Wohnungslosigkeit unterstützt.