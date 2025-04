Nations League: ÖFB Women’s Clash Against Germany at Generali Arena

Das ÖFB-Frauennationalteam tritt Anfang Juni im ultimativen Nations-League-Duell zu Hause gegen Deutschland an. Das mit Spannung erwartete Spiel wird in der Generali Arena stattfinden, und Tickets sind ab sofort erhältlich.

WIEN/FAVORITEN. Im Gegensatz zu den Herren wird das Frauennationalteam Österreichs am Dienstag, den 3. Juni, um 20:30 Uhr in einem spannenden Heimspiel gegen Deutschland antreten – nicht im berühmten Happel-Stadion, sondern in der Generali Arena, ein Standort, der im Fußball-freundlichen Wien sehr geschätzt wird.

Corona und andere Herausforderungen machten es notwendig, den Name des Stadions für internationale Wettbewerbe zu ändern: Zu diesem Anlass wird die Generali Arena ihr UEFA-konformes Pseudonym „Franz-Horr-Stadion“ tragen, wie es die UEFA-Regeln vorschreiben. Das Match gegen Deutschland bringt die ÖFB-Frauen erneut nach Favoriten, nachdem sie bereits im September 2023 gegen Frankreich und im Dezember 2024 gegen Polen gespielt haben.

Tickets für das prestigeträchtige Duell mit den Nachbarinnen sind ab sofort über den Austria-Fanshop und fak.at/tickets erhältlich. Die Early-Bird-Phase läuft bis zum 12. Mai, wobei die Preise für Vollpreis-Tickets bei 14 Euro und Kinderkarten bei 6 Euro für die West-Tribüne und die Nord-Ost-Ecke beginnen. Auch an den Längsseiten Nord und Süd sind die Tickets ab 22 Euro beziehungsweise 12 Euro erhältlich.

Drei Punkte aus vier Spielen

Für Österreichs Fans gibt es ein exklusives Angebot: Abonnenten und Mitglieder können in der Ost-Tribüne Plätze zum Einheitspreis von nur 10 Euro erwerben. Pro Abo bzw. Mitgliedschaft sind zwei Karten verfügbar, während bis zu vier Tickets für Mehrfachbesitzer erhältlich sind. „Es ist uns eine große Freude, dieses bedeutende Duell zwischen Österreich und Deutschland auszurichten. Wien und das Franz-Horr-Stadion bieten den perfekten Rahmen für einen solchen Fußball-Kracher“, sagt Harald Zagiczek, Vorstand von Austria Wien.

Nach vier Spielen belegt die österreichische Nationalmannschaft derzeit mit drei Punkten den dritten Platz in der Liga A, Gruppe 1. Deutschland und die Niederlande führen die Tabelle mit jeweils zehn Punkten an, während Schottland punktlos am Ende steht. Bei ihrem letzten Spiel verloren die Österreicherinnen am 8. April gegen die Niederlande mit 1:3. Die Führung durch Hickelsberger-Füller in der 9. Minute dauerte nur kurz, da die Niederländerinnen sofort ausgleichen konnten.

Das könnte dich auch interessieren:

SK Rapid hat eine historische Chance gegen Djurgårdens

Der First Vienna hat mit Luxbacher und Bauer verlängert

Politiker, Debütanten und Sportler schwingen das Tanzbein