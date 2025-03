Naturführungen: Laichperiode der Amphibien im Vincke-Steinbruch

Am 12. März startet die zweite Saison der Reihe „(Ver-)Führungen durch die Grazer Natur“ im Vincke-Steinbruch, die sich um die faszinierenden Lebensweisen von Frosch, Kröte und anderen Amphibien dreht. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.

GRAZ. Die erste Veranstaltung in dieser Saison findet am Mittwoch, dem 12. März, im einzigartigen Vincke-Steinbruch Gösting am Karolinenweg statt. Jeden zweiten Mittwoch im Monat haben Naturinteressierte die Gelegenheit, die natürliche Schönheit Grazer Ökosysteme zu entdecken. In dieser ersten Führung steht das Motto „Das Wandern ist des Lurches Lust“ im Mittelpunkt, welches die Laichzeit der Amphibien rund um den wunderschönen Amphibienteich im Steinbruch beleuchtet.

Vielseitige Lebensräume

Der Vincke-Steinbruch Graz-Gösting, ein wahres Naturjuwel, war im vergangenen Jahr für besondere Gelegenheiten für die Grazer Bevölkerung zugänglich, um das Bewusstsein für die lokale Flora und Fauna zu schärfen. Wege und Lebensräume im Steinbruch sind das Zuhause vieler Arten, die in der Stadt oft übersehen werden. So brütet der majestätische Uhu in den Felswänden, und verschiedene Fledermausarten finden in den Höhlen des Steinbruchs ein sicheres Quartier. Unterschiedliche Wald- und Heckenlandschaften bieten zahlreichen Tieren und Pflanzen eine ideale Heimat. Für die Veranstaltung am 12. März stehen die Amphibien im Fokus. Experten wie Forstexperte Thomas Disep und Wolfgang Maget geben Einblicke in die Fortpflanzung und Lebensweise von Arten wie Grasfrosch, Erdkröte und Teichmolch.

Die Teilnahme an der Führung beginnt um 16 Uhr am Eingang zum Steinbruch (Karolinenweg 11). Es wird empfohlen, festes Schuhwerk zu tragen, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei unvorhergesehenem schlechten Wetter, wie starkem Regen, wird die Veranstaltung um eine Woche verschoben. Interessierte können unter der Nummer 0316/872 4044 erfahren, ob die Führung stattfinden kann.

