Naturschutzbund: Vier Expeditionen zur Entdeckung der Natur in der Stadt

Erleben Sie die faszinierende Welt der Insekten und die vielfältigen Naturräume rund um die Grazer Bäche. Der Naturschutzbund lädt zu vier spannenden Expeditionen ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.

GRAZ. Der Naturschutzbund zeigt, dass auch in urbanen Gebieten einzigartige Naturerlebnisse möglich sind. Dank der Unterstützung des Stadtamtes Graz können interessierte Bürgerinnen und Bürger an vier Expeditionen teilnehmen, bei denen spezielle Tiere und Landschaften erkundet werden. Ob mit Biologen oder in der Gruppe: Teilnehmende erhalten einen neuen Blick auf die Naturschätze der Stadt.

Bäche, Bienen, Schmetterlinge

Der erste Workshop widmet sich der Welt der Insekten und deren essenziellen Rolle im Ökosystem. Unter der Leitung des Biologen Tobias Gratzer werden im Steinbruch Hauenstein verschiedene Insektenarten umfassend untersucht. Der zweite Termin fokussiert sich auf die Grazer Bäche: Ausgerüstet mit Keschern und Netz werden die Teilnehmenden von Oliver Zweidick in die Lebensweise der Bachbewohner eingeführt und lernen, warum gesunde Bachsysteme für die Natur wichtig sind.

Der dritte Workshop befasst sich mit den Wildbienen und deren Bedeutung für die biologische Vielfalt, unter der Anleitung von Karim Strohriegl. Zum Abschluss der Expeditionen erhalten die Teilnehmenden von Alexander Weihs und Frank Weihmann Einblicke in die Welt der geflügelten Nachtschwärmer, die während der Dämmerung beobachtet werden können.

Alle Termine im Überblick

„Insekten erforschen – was fliegt, kreucht und fleucht denn da?“

Samstag, 17. Mai, 13 – 16 Uhr; Treffpunkt: Eingang zum Steinbruch Hauenstein, Föllingerstraße/Tullhofweg, Mariatrost

Samstag, 24. Mai, 15 Uhr; Treffpunkt: Brücke über den Ragnitzbach am Berthold Linder Weg

Samstag, 14. Juni, 10 Uhr; Treffpunkt: Eingang zum Steinbruch Hauenstein, Föllingerstraße/Tullhofweg, Mariatrost

Samstag, 5. Juli, 20.45 Uhr; Treffpunkt: Eingang zum Steinbruch Hauenstein, Föllingerstraße/Tullhofweg, Mariatrost

Für alle Workshops empfiehlt es sich, festes Schuhwerk oder Gummistiefel für die Bachaktionen mitzubringen. Eine Anmeldung ist unter [email protected] erforderlich.

