Neilreichgasse/Troststraße: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Favoriten, bei dem ein Pkw und ein E-Scooter-Lenker miteinander kollidierten. Der E-Scooter-Fahrer wurde dabei verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich, wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber MeinBezirk bestätigte. Der genaue Hergang des Unfalls ist bislang unklar.

WIEN/FAVORITEN. Der Notruf ging am Freitag gegen 18 Uhr ein, und sowohl Polizei als auch Rettungsdienste wurden zum Unfallort im Bezirk Favoriten entsandt. Berichten von Zeugen zufolge soll der Unfall im Bereich der Neilreichgasse an der Ecke zur Troststraße stattgefunden haben.

Die Polizeisprecherin bestätigte die Informationen und erklärte: „Es handelt sich um einen Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Lenker und ein Pkw beteiligt waren.“ Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der E-Scooter-Fahrer und das Auto aus bislang unbekannten Gründen kollidierten.

Nicht in Lebensgefahr

Der E-Scooter-Lenker erlitt glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen. „Der Mann war noch ansprechbar und wurde von der Rettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt,“ so die Polizeisprecherin weiter. Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass der Fahrer bald genesen kann.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. In Wien ist die Anzahl der E-Scooter-Fahrer in den letzten Jahren stetig gestiegen, was gelegentlich zu solchen gefährlichen Situationen führt. Eine erhöhte Sensibilisierung für Regeln und Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr könnte sicherlich helfen, ähnliche Unfälle zu vermeiden.

