NEOS Niederösterreich erneuern Forderungen nach Gemeindefusionen und Bildungsreformen

NEOS in Niederösterreich bekräftigen Kurs auf Gemeindefusionen

Die NEOS in Niederösterreich haben beim Landesparteitag in der Burg Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling ihre Linie als Reformpartei betont und Forderungen nach Zusammenlegungen von Gemeinden erneuert. Gleichzeitig wurden Reformwünsche im Bildungsbereich und eine Diskussion über den Föderalismus thematisiert.

Landessprecherin Indra Collini und Bildungsminister Christoph Wiederkehr nutzten das Treffen, um strukturelle Änderungen in Land, Gemeinden und Schule einzufordern. Ein Leitantrag, der unter anderem Gemeindefusionen vorsieht, wurde von den Delegierten mit großer Mehrheit beschlossen.

Collini für größere Gemeinde-Einheiten und Föderalismus-Debatte

Landessprecherin Indra Collini erneuerte beim Landesparteitag ihre Forderung nach Zusammenlegungen von Gemeinden. Sie bezeichnete die Gemeinden als die Institution, die am nächsten am Bürger sei, betonte jedoch laut Bericht, dass dem Großteil der Gemeinden in Niederösterreich das Geld ausgehe.

Kooperationen zwischen Gemeinden seien zwar gut, aber zu wenig, sagte Collini. Solche Kooperationen schafften eine zusätzliche Ebene, die Bürokratie und Kosten bringe. Die Zukunft liege daher in größeren Einheiten und in Zusammenlegungen von Gemeinden. Den Menschen müsse man die Angst nehmen, ihre Identität zu verlieren; ein Zusammenleben in größeren Einheiten bedeute nicht, den Ortsnamen zu verlieren.

Collini kritisierte zudem die finanzielle Situation des Landes Niederösterreich. Im Bundesländervergleich stehe das Land finanziell sehr schlecht da, Sparprogramme seien nicht erkennbar. Sie forderte, den Föderalismus generell zu diskutieren, und erklärte, die aktuelle Form mit den Bundesländern koste nur Geld und werde nicht gebraucht. In Zukunft müsse man massiv in die Landesebene hineinschneiden.

Leitantrag mit Fokus auf Gemeindefusionen und Ortskerne

Die Forderung nach Zusammenlegungen von Gemeinden ist in einem Leitantrag der NEOS Niederösterreich verankert. Dieser sieht auch eine Belebung der Ortskerne sowie eine moderne Raum- und Gemeindeentwicklung vor. In Perchtoldsdorf wurde der Leitantrag von 98 Prozent der Delegierten angenommen.

Mit dem Leitantrag starteten die NEOS einen Prozess zur Entwicklung eines Programms für den Landtagswahlkampf in Niederösterreich. Dieser Programmprozess soll laut Bericht mit größtmöglicher Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern erfolgen.

Wiederkehr drängt auf Bildungsreformen

Bildungsminister Christoph Wiederkehr bekräftigte bei dem Treffen seine Vorschläge zu einer sechs Jahre dauernden Volksschule. Eine Trennung mit zehn Jahren sei zu früh, sagte er im Zusammenhang mit der Schulorganisation. Er betonte, Politik über die aktuelle Legislaturperiode hinaus gestalten zu wollen.

Wiederkehr will Veränderungen im Lehrplan vorantreiben. Platz geschaffen werden solle insbesondere für Medienkompetenz, Demokratiekompetenz und IT-Kompetenz. Im Bericht wird zudem festgehalten, dass er sich zur Möglichkeit äußerte, Latein im Lehrplan etwas zu reduzieren.

Nach seinen Angaben gibt es gegen Reformen Widerstand von der Lehrergewerkschaft und von Bundesländern. Niederösterreich bezeichnete er als „so ziemlich das Zentrum an Beton der Reformverweigerung im Bildungsbereich“.