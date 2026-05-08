NEOS ringen um Neustrukturierung der Spitalslandschaft in Vorarlberg: Mehr Effizienz durch Standortwechsel gefordert

NEOS fordern Neuordnung der Spitalsstandorte in Vorarlberg

In Vorarlberg gibt es derzeit sieben Spitäler. Die Vorarlberger NEOS halten das Defizit dieser Häuser für zu hoch und schlagen eine umfassende Neuordnung der Spitalslandschaft vor.

NEOS-Gesundheitssprecherin Katharina Fuchs sieht vor allem im Norden des Landes Bedarf für einen Neubau und drängt auf rasche politische Entscheidungen.

Hohe Defizite und Belastung des Landesbudgets

Nach Angaben von Katharina Fuchs betrug das Defizit der sieben Spitäler in Vorarlberg im Jahr 2024 fast 310 Millionen Euro. Dieses Defizit habe damit um 43 Millionen Euro über dem Wert des Vorjahres gelegen.

Fuchs zufolge können 40 Prozent der Ausgaben der Spitäler nicht mehr aus eigenen Einnahmen gedeckt werden. Der Gesundheitssektor insgesamt verschlinge nach ihren Angaben ein Viertel des Landesbudgets Vorarlbergs.

Vorschlag: Zwei Spitalsstandorte und Spezialzentrum

Die Vorarlberger NEOS wollen die Anzahl der Spitalsstandorte im Land auf zwei reduzieren. Vorgesehen ist demnach ein Krankenhaus im Rheintal (Nord) und eines im Oberland (Süd).

Zusätzlich können sich die NEOS ein Spezialzentrum in Rankweil vorstellen. Nach ihren Vorstellungen soll dort die Psychiatrie untergebracht werden.

Nutzung bestehender Standorte und Zeitplan

Fuchs betont, dass die bestehenden Krankenhausstandorte nicht alle aufgelassen werden sollen. Diese sollen ihrer Ansicht nach künftig für Primärversorgungszentren, Ambulatorien, rehabilitative Zwecke und die geriatrische Versorgung genutzt werden.

Die NEOS sehen im Ausbau von Primärversorgungszentren eine große Chance. Dadurch könnten nach ihren Vorstellungen mehr Patienten aus den Spitälern in den ambulanten Bereich verlagert werden.

Forderung nach Neubau im Norden bis 2040

Fuchs ist der Ansicht, dass im Norden Vorarlbergs ein Neubau notwendig ist. Dort brauche es einen Spitalsstandort mit guter verkehrstechnischer und Bahnanbindung.

Sie fordert, dass die Politik eine Entscheidung treffen müsse, um den Neubau im Norden Vorarlbergs bis zum Jahr 2040 abschließen zu können. Jedes Jahr Verzögerung mache die Reform nach ihren Worten teurer. Fuchs äußerte sich in einem Interview mit ORF Vorarlberg zu den Spitalsplänen.