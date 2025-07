Neos-Vorschlag: Hacker setzt sich gegen Sozialhilfe-Kürzungen für Familien in Wien ein

In der Debatte um die Kürzung der Sozialhilfe für größere Familien bringt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) Vorschläge ein, die auf gehörigen Widerstand seitens des Koalitionspartners SPÖ treffen. Ihre Argumentation basiert auf der Prämisse, dass die finanziellen Belastungen mit zunehmender Kinderzahl nicht gleich bleiben. Trotz der bisher klaren Haltung der SPÖ, jedes Kind gleich zu behandeln, wird nun eine Neubewertung der Gelder diskutiert. Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) äußert sich weiterhin skeptisch gegenüber dieser Idee.

WIEN. Jüngst sorgte die Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling für Aufsehen, als sie darauf hinwies, dass die Sozialhilfezuwendungen für größere Familien in Wien laut Kritikern überhöht seien. Aktuell erhalten alle Familien gleich hohe Beträge pro Kind, was von den Oppositionsparteien ÖVP und FPÖ als ineffizient angesehen wird. Sie fordern eine Anpassung, sodass der Beitrag für jedes zusätzliche Kind in der Familie sinkt.

Während die SPÖ sich bislang strikt gegen solche Kürzungen ausgesprochen hat, sieht Emmerling in der aktuellen finanziellen Situation einen Anlass zur Diskussion. In einem Interview mit „Profil“ erklärte sie: „Jedes Kind ist gleich viel wert, kostet aber nicht gleich viel. Ich setze mich definitiv für sinkende Beiträge pro Kind ein, da dies auch eine Frage der Fairness für Familien ist, die von Arbeitseinkommen abhängig sind.“ MeinBezirk berichtet mehr dazu unten.

Bislang gab es von Seiten der SPÖ keine offizielle Stellungnahme zu Emmerlings Vorschlägen. Im Rahmen eines Pressetermins äußerte sich Peter Hacker jedoch kritisch zu den Äußerungen seiner Koalitionspartnerin. Er betont, dass sich an seiner Meinung nichts geändert habe: „Unsere Koalitionsvereinbarungen beinhalten keine Kürzung von Leistungen. Vielmehr wollen wir die ‚Treffsicherheit‘ der Mindestsicherung evaluieren und Reformen fördern,“ erklärt Hacker.

Evaluierung und Reformen

Im Koalitionspakt steht auf Seite 188, dass die „Treffsicherheit der Leistungen in der Wiener Mindestsicherung evaluieren“ möchte. Maßnahmen zur Reform sind ebenfalls angedacht, um die Unterstützung zielgerichteter zu gestalten. Hacker betont die Notwendigkeit einer gründlichen Überprüfung, um zu klären, was Menschen wirklich zum Leben benötigen, unabhängig von der Anzahl der Kinder.

Fokus auf Bundesregierung

Auf die Frage, ob es beim aktuellen System der gleichen Beträge pro Kind bleibt, antwortet Hacker klar mit „Ja.“ Er verweist zudem auf die Bundesebene, wo die SPÖ ebenfalls eine Schlüsselrolle spielt und eine Kindergrundsicherung im Regierungsprogramm vorgesehen ist. „Langfristig wäre es ideal, wenn wir nicht auf Sozialhilfe angewiesen wären,“ so Hacker. Er kritisiert weiterhin, dass viele Sozialhilfeempfänger eigentlich beim Arbeitsmarktservice (AMS) vermittelt werden sollten.

