Neos-Wien: Letzte Personalentscheidungen für die nächsten fünf Jahre getroffen

Die Wiener Neos haben Selma Arapović offiziell zur Klubobfrau des Pinken Rathausklubs gewählt. Sie wird somit neben Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling entscheidende Aufgaben in den kommenden fünf Jahren der „Aufschwungskoalition“ übernehmen. Diese Koalition, bestehend aus den Wiener Neos und der Wiener SPÖ, strebt an, Wien als fortschrittliche und lebenswerte Stadt weiterzuentwickeln.

WIEN. Nachdem die Wiener Neos während ihrer gestrigen Mitgliederversammlung der Koalition mit der Wiener SPÖ zugestimmt haben, wurde heute eine bedeutende Personalentscheidung getroffen. Selma Arapović wurde zur Klubchefin im Rathaus gewählt. Diese Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die neue Regierung einen klaren Fokus auf soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Stadtentwicklung legt.

Arapović, die auch als Architektin tätig ist, bringt wertvolle Expertise mit, die sie seit 2020 als Gemeinderätin und Abgeordnete im Wiener Landtag gesammelt hat. Ihre beruflichen Erfahrungen in der Architektur werden ihr helfen, zukunftsorientierte Lösungen für die urbanen Herausforderungen Wiens zu entwickeln. Im Rahmen des Wiener Wahlkampfes führte Arapović die Neos gemeinsam mit Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling zu ihrem bislang besten Ergebnis von zehn Prozent, was die wachsende Unterstützung der urban-liberalen Politik in Wien widerspiegelt.

Auch Stellvertreter gewählt

Als stellvertretende Klubobleute unterstützen sie Markus Ornig und Stefan Gara. Diese beiden haben bereits Erfahrungen in der politischen Arbeit gesammelt und werden mit Arapović an der Spitze des Klubs einen Teamgeist fördern, der die Interessen der Wiener Bevölkerung effektiv vertritt. Christoph Wiederkehr, Landessprecher der Neos, betonte die Bedeutung eines gut aufgestellten Klubs für die Regierungsarbeit und gratulierte Arapović zu ihrer „großartigen Aufgabe“. Er weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Koalition entscheidend sein wird, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Außerdem wurde Philipp Blass als Klubdirektor bestätigt, eine Position, die er seit Februar 2025 innehat. Arapović äußerte sich dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und versprach, gemeinsam mit ihrem „starken Klub mit viel Expertise und Engagement“ die Arbeit für Wien mit voller Kraft fortzusetzen. Die Zusammenarbeit innerhalb der Koalition könnte die Grundlage dafür schaffen, dass Wien als Vorreiter in sozialen und ökologischen Belangen agiert.

