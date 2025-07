Netanyahu Verliert Wichtigen Partner im Kabinett! Was Bedeutet das für seine Regierung?

Die ultraorthodoxe Partei Vereinigtes Thora-Judentum (VTJ) hat am Dienstag ihre Zusammenarbeit in der Koalition beendet. Dadurch hat das Bündnis von Benjamin Netanyahu nun nur noch eine knappe Mehrheit von einem Stimmen im Parlament. Die Shas bestätigte daraufhin, dass sie nicht aus der Koalition ausgetreten ist, wie es in einigen israelischen Medien berichtet wurde. Dies bedeutet, dass Netanyahu weiterhin auf die Unterstützung von Shas angewiesen ist.

Der Austritt von VTJ wurde damit begründet, dass es keine Garantie dafür gibt, dass auch in Zukunft religiöse Studenten seiner Glaubensgemeinschaft vom Militärdienst ausgenommen werden. In einer offiziellen Mitteilung erklärte die Partei: „Die Vertreter von Shas stellen schweren Herzens fest, dass sie nicht in der Regierung bleiben und Teil davon sein können.“ VTJ nannte als Grund für die Aufkündigung der Koalition ebenfalls, dass Thora-Studenten nicht mehr von der Wehrpflicht ausgenommen würden. Mit dem Ausscheiden von VTJ reduziert sich die Mehrheit der Koalition auf 61 von 120 Sitzen in der Knesset.

Netanyahu hat in der Vergangenheit versucht, zwischen den Forderungen der ultraorthodoxen Parteien, die Ausnahmen vom Wehrdienst wünschen, und den Ansprüchen anderer Regierungsmitglieder, die solche Ausnahmen insbesondere in Krisenzeiten einschränken möchten, zu balancieren. Bereits bei der Bildung der Koalition im Jahr 2022 stimmte Netanyahu dem Verabschiedung eines neuen Wehrpflichtgesetzes zu, das den Wünschen der ultraorthodoxen Gemeinschaft entsprochen hätte. Dieses Gesetz wurde jedoch im vergangenen Jahr vom Obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt.

Das Gericht entschied, dass das Verteidigungsministerium den ultraorthodoxen Studenten keine pauschale Befreiung aus religiösen Gründen mehr gewähren darf. Infolgedessen muss der Staat mit der Einberufung ultraorthodoxer jüdischer Studenten beginnen. Das israelische Militär kündigte an, jährlich etwa 3.000 Ultraorthodoxe rekrutieren zu wollen. Angesichts der anhaltenden Konflikte, insbesondere im Gazastreifen, war das Militär im Juli dieses Jahres gezwungen, die umstrittene Einberufung von 54.000 ultraorthodoxen jüdischen Seminarstudenten anzukündigen.

Um religiösen Belangen Rechnung zu tragen, sollen zwar besondere Vorkehrungen getroffen werden, dennoch bezeichnete das Militär den Plan als notwendig, um bereits im Juli mit den Einberufungen zu beginnen. Die Entscheidung hat nicht nur innerhalb der ultraorthodoxen Gemeinschaft, sondern auch in der breiteren israelischen Gesellschaft erhebliche Diskussionen ausgelöst.

Zusammenfassung

Die Situation in Israel bleibt angespannt, da die Regierung unter Netanyahu mit inneren Konflikten und externen Herausforderungen konfrontiert ist. Der Rückzug der VTJ hat die politische Landschaft erheblich verändert, und die Frage der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden bleibt ein zentrales Thema. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, wie Netanyahu auf diese Herausforderung reagieren wird.