Neu beim GAK: Vom Fan zum Kindertrainer und jetzt Geschäftsführer

Der GAK trennt sich von seinem bisherigen Geschäftsführer Harald Hochleitner. An seine Stelle tritt der 31-jährige Lukas Kokail, der bereits die U7 des GAK trainierte und durch seine vielseitige Ausbildung überzeugen soll.

GRAZ. Mit dem Ende der aktuellen Saison wird die wirtschaftliche Leitung der Profi-GmbH des GAK in neue Hände gelegt. Lukas Kokail, der zuvor die Finanzverantwortung bei Admira Wacker inne hatte, wechselt von der Südstadt zur Mur. Der gebürtige Leobner bringt eine beeindruckende berufliche Laufbahn in den Bereichen Sport und Wirtschaft mit. Nach seinem Bachelorstudium in „International Management“ an der FH Joanneum in Graz absolvierte er zwei Masterstudiengänge: einen an der renommierten EDHEC Business School in Nizza und einen weiteren in Sportmanagement in Barcelona. Seinen Werdegang prägten zahlreiche Praktika und Tätigkeiten als Werkstudent, unter anderem beim SK Rapid Wien und der Frankfurter Börse. Zuletzt arbeitete er als Investmentbanker bei Citigroup Inc. in London, wo er Transaktionen im logistischen und industriellen Sektor begleitete.

Nach seiner Rückkehr in die Steiermark begann Kokail als Projektmanager bei der Energie Steiermark. Später arbeitete er als Financial Consultant bei Unit 11, einem Beratungsunternehmen, das sich auf Fußballvereine spezialisiert hat. Zudem ist er Mitbegründer der Greenshield One GmbH, einem Versicherungsunternehmen, das sich mit diversen Ausfallrisiken im Profifußball befasst.

„Mit Lukas haben wir einen absoluten Experten für diese Position gewonnen. Er ist mit den besonderen Herausforderungen, die der Profifußball mit sich bringt, bestens vertraut und bringt eine hervorragende Vernetzung mit“, äußerte sich Obmann René Ziesler erfreut über den Wechsel.

Vom Fan zum Geschäftsführer

Die Entscheidung, für die Athletiker zu arbeiten, fiel Lukas Kokail leicht: „Mit dieser neuen Aufgabe geht für mich ein Traum in Erfüllung! Ich bin seit meiner Kindheit GAK-Fan und seit vielen Jahren Vereinsmitglied. Während meines Studiums in Graz durfte ich auch die U7 und die Fun Kids des GAK trainieren. Jetzt freue ich mich darauf, aktiv zum Erfolg des Vereins beizutragen.“

Seit 2022 hatte Harald Hochleitner die Rolle des Geschäftsführers inne. Er wird das Unternehmen Ende des Monats verlassen. Lukas Kokail wird am 1. Juni 2025 die Leitung der GAK 1902 GmbH übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen interimistisch von Matthias Dielacher, dem Geschäftsführer der Akademie-GmbH, unter der Unterstützung von Boris Hüttenbrenner und Kassier Thomas Sattler geführt.

