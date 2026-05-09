Neuaufbau der Wallersee-Alm: Drei Varianten im Rennen und Eröffnung für 2027 geplant

Wallersee-Alm nach Brand: Neubau bis 2027 geplant

Die Wallersee-Alm am Ufer der Ostbucht des Wallersees in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) soll nach einem Brand neu errichtet werden. Die Stadtpolitik hat den Wiederaufbau beschlossen und prüft derzeit drei Varianten für den Neubau.

Die Alm war vor dem Brand ein beliebter Treffpunkt für Ausflügler, Seglerinnen und Angler, Spaziergänger und Radfahrer. Im Februar war das Gebäude vollständig abgebrannt und erlitt einen Totalschaden.

Der Brand ereignete sich vor rund drei Monaten. Laut Neumarkts Bürgermeister David Egger-Kranzinger (SPÖ) ist der Fortbestand der Wallersee-Alm gesichert. Die Finanzierung des Wiederaufbaus soll mit Geld aus der Feuerversicherung erfolgen, die Kosten für den Neubau werden mit rund 50.000 Euro veranschlagt.

Für die Neugestaltung werden drei Varianten geprüft: eine Errichtung am Land, eine feste Konstruktion im Wasser sowie ein schwimmendes Hausboot auf dem Wasser. Eine dieser Varianten gilt als wahrscheinlich, eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Bereits im Sommer 2026 soll die Gastronomie der Wallersee-Alm über ein Provisorium weitergeführt werden. Für die Übergangszeit wurde gemeinsam mit dem Natur- und Wasserschutz eine Lösung vereinbart, die eine Hütte mit kleinem Gastrobetrieb und eine Bootsvermietung vorsieht.

Der aktuelle Pächter soll nach Angaben des Bürgermeisters auch künftig die Wallersee-Alm betreiben. Die Eröffnung der neu errichteten Alm ist für den 1. Mai 2027 geplant.