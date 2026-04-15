Neuausrichtung im Burgtheater: Restaurant Vestibül teilt sich in Schank und Tafel auf

Restaurant Vestibül im Burgtheater stellt Betrieb neu auf

Das Restaurant Vestibül im Wiener Burgtheater richtet seinen Betrieb neu aus. Ab 1. Mai gelten geänderte Öffnungszeiten und eine veränderte Struktur aus zwei Bereichen mit unterschiedlichen Angeboten.

Das Burgtheater begeht im Berichtsjahr seinen 250. Geburtstag, das Vestibül besteht seit 25 Jahren. Das als Haubenlokal beschriebene Restaurant befindet sich im Burgtheater in der Inneren Stadt.

Zwei Bereiche: „Schank“ und „Tafel“

Das Vestibül wird in die Bereiche „Schank“ und „Tafel“ geteilt. Die „Schank“ liegt im Eingangsbereich mit Bar und ist für Gäste ohne Reservierung zugänglich. Der Marmorsaal des Vestibüls wird als „Tafel“ für Abendessen genutzt.

Es gibt eine kleine Karte für die „Schank“ und eine große Karte für die „Tafel“. Im Vestibül wird Wiener Küche angeboten. Zu jedem Gericht wird eine vegetarische Alternative geführt, darunter etwa Grammel-Knödel und Sonnenblumenkern-Knödel.

Neue Öffnungszeiten am Abend

Der bisherige Tagesbetrieb fällt künftig weg. Die neuen Öffnungszeiten sind von 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr. Von der großen Karte kann bis 22:30 Uhr bestellt werden, von der Schankkarte bis 23:30 Uhr.

Speisenangebot mit Wiener Küche

Auf der Speisekarte stehen unter anderem Szegediner Hummerkrautfleisch und panierte Speisen. Serviert wird etwa gebackener Kalbskopf, der zu einem Ragout eingekocht, herausgebacken und auf Spargelsalat angerichtet wird. Ein weiteres Gericht ist „Neues Wiener Backfleisch“ aus Beiried, das mit Senf und Kren mariniert, eingerollt und gebacken und als „Neues Wiener Backfleisch auf Gemüse-Mayonnaise“ angeboten wird.

Außerdem gibt es ein Gericht mit wienerisch interpretierter Bottarga. Dafür wird Rogen von der Lachsforelle der Fischzucht Oberwasser verwendet, der gebeizt, geräuchert und in Form gepresst wird und in dieser Form aussieht wie ein Stück Speck. Die Bottarga wird vor dem Gast über hausgemachte Spaghetti in Butter gerieben; im Vestibül werden Butter-Spaghetti mit darüber gehobelter Bottarga serviert. Auf der Karte finden sich zudem hausgemachte Fleckerl mit Kraut oder Schinken sowie ein Gericht „Rehrücken mit weißem Spargel auf Wiener Melange-Hollandaise und Haselnuss“.

Weinkarte mit Wiener Schwerpunkt

Die Weinkarte des Vestibüls wurde verändert und soll laut Beschreibung so wienerisch wie möglich sein. Hauswein ist ein Grüner Veltliner von Wieninger, ein Achtel kostet 4,50 Euro. Eine Flasche Wein kostet im Schnitt etwa 40 Euro.

Geschäftsführerin des Vestibüls ist Veronika Doppler, Küchenchef ist Christoph Schuch.