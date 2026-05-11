Neubau der Kanzelgalerie: Zusätzliche Straßensperren auf der Reschenstraße unvermeidlich

Zusätzliche Straßensperren auf der Reschenstraße wegen Neubau der Kanzelgalerie

An der Kanzelgalerie im Bezirk Landeck wird ein Neubau durchgeführt. Die Kanzelgalerie befindet sich an der Reschenstraße zwischen Pfunds/Kajetanbrücke und Nauders.

Im Zuge der Bauarbeiten sind zusätzliche Tagessperren der Reschenstraße erforderlich. Für die Dauer dieser Sperren ist eine Umleitung über das Engadin und Martinsbruck eingerichtet.

Tagessperren im Bereich Pfunds/Kajetanbrücke–Nauders

Die zusätzlichen Tagessperren betreffen die Reschenstraße zwischen Pfunds/Kajetanbrücke und Nauders. Sie gelten von Montag, 11. Mai, bis Mittwoch, 13. Mai.

An diesen drei Tagen sind Sperren jeweils von 7:30 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr vorgesehen. Nach Abschluss der Tagessperre am 13. Mai wird die Reschenstraße ab 14. Mai zweispurig für den Verkehr freigegeben. Die zweispurige Freigabe erfolgt im Hinblick auf den Feiertag Christi Himmelfahrt.

Steinschlagschutz und weitere Sperre im Mai

Im Bereich der Felswand oberhalb der Baustelle der Kanzelgalerie wird ein zusätzlicher Steinschlagschutzzaun errichtet. In diesem Zusammenhang ist für Mittwoch, 20. Mai, oder Donnerstag, 21. Mai, eine weitere Sperre der Reschenstraße von 8:00 bis 12:00 Uhr vorgesehen.

Der genaue Termin dieser Sperre ist witterungsabhängig. In diesem Zeitraum werden Sprengarbeiten durchgeführt. Dabei sollen oberhalb der Baustelle liegende Felsblöcke zerkleinert und kontrolliert in den neu errichteten Steinschlagschutzzaun abgefangen werden. Über diese zusätzliche Sperre hat das Land Tirol informiert.