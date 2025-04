Neubau: Entdecke Kleidung bis Größe 62 auf diesem Flohmarkt!

Am Samstag, dem 26. April, findet bereits zum sechsten Mal der Curvect Flohmarkt statt, der eine Vielzahl an Kleidungsstücken in den Größen 46 bis 62 bietet.

WIEN/NEUBAU. Viele Menschen, die das Angebot von Modegeschäften in Wien erkunden, wissen, wie herausfordernd es sein kann, alternative Stile in den größeren Größen zu finden. Bobby Herrmann-Thurner, die Gründerin des Plus Size Blogmagazins „Curvect“, ist sich dieser Herausforderungen bewusst und hat aus persönlichen Erfahrungen heraus gehandelt.

Um die Suche nach stylischer Plus-Size-Mode zu erleichtern, initiierte sie vor einigen Jahren den „Curvect Second Hand Markt“. Bei diesem beliebten Event können Besucher hochwertige, gebrauchte Plus-Size-Kleidung entdecken, die sie anderswo in Wien nur schwer finden würden. Der Markt findet am 26. April im Nachbarschaftszentrum in der Schottenfeldgasse 29 statt, wo Mode für jede Größe und jeden Stil zur Verfügung steht.

Vielfalt bis Kleidergröße 62

Dieses Jahr sind zudem verschiedene Plus-Size-Boutiquen und -Designerinnen mit ihren Kollektionen vertreten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Grundsätzen der „Slow Fashion“ und „Fair Fashion“, die in der Modebranche zunehmend wichtiger werden. Die Veranstaltungen fördern damit nicht nur den nachhaltigen Konsum, sondern schaffen auch Platz für kreative Designer, die Vielfalt und Inklusivität beim Einkaufen unterstützen. Ein breites Sortiment an Kleidungsstücken bis zur Größe 62 wird den Besuchern geboten.

Der Markt öffnet um 10 Uhr und schließt um etwa 15.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, und es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Für weitere Informationen und Updates können Interessierte die Website curvect.com besuchen.

Das könnte dich auch interessieren:

Entdecke diese Secondhand-Shops in Wien, die du kennen solltest, um ein verantwortungsbewusstes Modeerlebnis zu genießen.

Der Concept Store „Wier im Hof“ bietet ausgewählte Mode für ein gutes Gewissen, während in Mariahilf Mode kennt keine Größen und Vielfalt zelebriert wird.