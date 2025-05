„Neubauschenke“: Entdecken Sie traditionelle Küche in diesem Neubau-Restaurant!

In der Küche der „Neubauschenke“ am Neubau wird nicht experimentiert – hier wird gekocht, wie es früher war. Seit über vier Jahrzehnten steht Helga Rigler am Herd – mit Haube, Herz und Hingabe.

WIEN/NEUBAU. Die „Neubauschenke“ ist ein wahres Wahrzeichen der Wiener Gastronomie und steht seit über 40 Jahren für gut bürgerliche Hausmannskost. Helga Rigler, die mit ihren 70 Jahren noch immer voller Leidenschaft in der Küche steht, verwöhnt ihre Gäste mit klassischen Gerichten wie Schweinsbraten, Wiener Schnitzel und Krautfleckerl. Ihr Engagement und ihre Liebe zu den traditionellen Rezepten sind in jedem Gericht spürbar.

Die gelernte Köchin eröffnete das Gasthaus im Jahr 1981 zusammen mit ihrem damaligen Ehemann. Heutzutage führt sie es allein, lebt in der Wohnung über dem Lokal und schwört auf die Kunst der traditionellen Küche. „Ich stehe seit ewig in der Küche“, sagt sie. Diese Hingabe merkt man nicht nur an den köstlichen Gerichten, sondern auch an der familiären Atmosphäre, die sie ihren Gästen bietet.

Speisekarte folgt den Jahreszeiten

Der 7. Bezirk erlebte in den Anfangsjahren der „Neubauschenke“ einen wirtschaftlichen Aufschwung: Zahlreiche Büros, Werkstätten und Druckereien waren über die Jahre hinweg aktive Nachbarn des Lokals. So florierte das Mittagsgeschäft, doch heute merkt Rigler, dass die Zeiten sich geändert haben. Eine gewisse Wehmut klingt in ihren Worten mit, dennoch ist für sie ein Aufhören keine Option, denn „die Tradition muss weiterleben.“

In der „Neubauschenke“ ist traditionelle Hausmannskost das Herzstück des Angebots. Neben Krautfleckerl, Beuschel, Wiener Schnitzel und Schweinsbraten zeigt die Speisekarte eine enge Bindung zur Natur, indem sie den Jahreszeiten folgt. Gerichte werden kreativ mit saisonalen Zutaten wie Bärlauch, Spargel und Kürbis zubereitet, was die Frische und Qualität der Speisen unterstreicht.

Österreichischer Geschmack

„Vor ein paar Tagen war ich selbst Brennnesseln pflücken, aus denen ich dann Brennnesselpuffer gemacht habe,“ berichtet die 70-Jährige stolz. Auch ihr Apfelstrudel hat sich einen Namen gemacht: „Viele Touristen kommen extra wegen ihm zu mir.“ Ihre Rezepte kombinieren klassisches Wissen aus ihrer Lehre mit persönlichen Verfeinerungen. „Ich will, dass der österreichische Geschmack bleibt,“ betont sie abschließend.

Das Restaurant „Neubauschenke“ in der Zieglergasse 15 hat täglich von 10.30 bis 23.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter neubauschenke.at.

