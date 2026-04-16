Neue Ära am Burgtheater: Barbara Petritsch als Doyenne in Standing Ovations gefeiert

Barbara Petritsch zur Doyenne des Wiener Burgtheaters ernannt

Barbara Petritsch ist neue Doyenne des Wiener Burgtheaters. Die 81-jährige Schauspielerin trat im Rahmen eines Festakts die Nachfolge der im Vorjahr verstorbenen Elisabeth Orth an.

Gleichzeitig wurde Petritsch bei dem Festakt zum Ehrenmitglied des Burgtheaters ernannt. Sie erhielt minutenlange Standing Ovations von Kolleginnen und Kollegen.

Festakt mit Ehrungen und Reden

Die Laudatio auf Barbara Petritsch hielt der ehemalige Burgtheaterintendant Nikolaus Bachler, unter dessen Intendanz sie 1999 Mitglied des Burgtheaterensembles wurde. Der amtierende Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann eröffnete den Festakt mit einer Begrüßungsrede.

Ensemblemitglied Martin Schwab, der kürzlich mit dem Lebenswerk-Nestroy ausgezeichnet wurde, würdigte Petritsch in einer weiteren Rede. Zu den Mitwirkenden der Standing Ovations zählten unter anderem Doyen Michael Heltau, Mavie Hörbiger, Bibiana Beglau und Maria Happel.

Theresia Niedermüller, Leiterin der Sektion Kunst und Kultur im Kulturministerium, überreichte Barbara Petritsch eine Urkunde. Sie hob dabei deren Erfahrung, Haltung und Bühnenintelligenz hervor.

Titel Doyenne und Ernennungsverfahren

Der Titel der Doyenne würdigt langjährige künstlerische Leistung, Erfahrung und Bedeutung für das Burgtheater. Er kann nur einer Schauspielerin verliehen werden, die hervorragende künstlerische Leistungen als Ensemblemitglied erbracht hat.

Voraussetzung für den Ehrentitel sind eine mindestens zehnjährige Tätigkeit am Burgtheater sowie das vollendete 50. Lebensjahr. Die Nominierung erfolgt durch die künstlerische Direktion des Burgtheaters in Abstimmung mit der Bundestheater-Holding, dem künstlerischen Beirat und der Ensemblevertretung. Der Schritt zur Verleihung des Titels wird vom Kulturministerium beurkundet.

Laufbahn und aktuelle Rollen

Barbara Petritsch wurde am 24. Februar 1945 in der Steiermark geboren. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Graz. Engagements führten sie an die Münchner Kammerspiele, das Schauspielhaus Bochum und das Schillertheater Berlin.

Seit kurz vor der Jahrtausendwende ist Petritsch am Burgtheater tätig und wirkte dort in rund 60 Produktionen mit. Derzeit steht sie in „Wir sind noch einmal davongekommen“ von Thornton Wilder, in „Der Tartuffe“ und „Der eingebildete Kranke“ von Moliere sowie in „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen auf der Bühne.