Neue Begegnungszone Das Willi eröffnet: Wie das Wiener Integrationshaus neuen Raum für Interaktion schafft

Neuer Begegnungsraum „Das Willi“ im Wiener Integrationshaus eröffnet

Im Wiener Integrationshaus wird am Montagnachmittag der neue Begegnungsraum „Das Willi“ offiziell eröffnet. Der multifunktionale Raum befindet sich in der umgebauten Garage des Hauses in der Engerthstraße in der Leopoldstadt.

„Das Willi“ ist als konsumfreie Zone konzipiert und soll Begegnung und Austausch zwischen Hausbewohnern, Kursteilnehmern und Anrainern ermöglichen. Der Raum ist bereits seit einigen Wochen in Betrieb.

Die Fläche von „Das Willi“ umfasst rund 200 Quadratmeter. Das Integrationshaus formuliert als Ziel, einen Ort zu schaffen, an dem Klientinnen und Klienten sowie Nachbarinnen und Nachbarn unkompliziert zusammenkommen, sich kennenlernen und austauschen können.

Genutzt wird „Das Willi“ für Freiwilligenprojekte, offene Beratungen, Vorträge und Diskussionsveranstaltungen. Zudem sind kleinere Kulturveranstaltungen, Sprachcafés, Kochworkshops und Bewegungskurse vorgesehen.

Zu den Fixpunkten im Programm gehört gemeinsames Musizieren mit selbst mitgebrachten Instrumenten. Dafür steht ein Pianino zur Verfügung. Interessierte können ohne Anmeldung vorbeikommen und mitspielen.

Der Raum kann darüber hinaus für Veranstaltungen gemietet werden. Der Umbau kostete insgesamt 340.000 Euro. Die Stadt Wien steuerte 225.000 Euro bei, der restliche Betrag wurde über Spenden finanziert.

„Das Willi“ war ein großer Wunsch des verstorbenen Gründers des Integrationshauses, Willi Resetarits, der vor mehr als 30 Jahren gemeinsam mit anderen das Integrationshaus gegründet hat.