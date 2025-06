Neue Bezirkschefin: Sperker verbindet Generationen und Nachbarschaften in Hietzing

Die neue Bezirkschefin von Hietzing, Johanna Sperker (ÖVP), hat in einem Interview mit MeinBezirk über die Vielseitigkeit des Bezirks, den Status der ÖVP Hietzing und die Verbindung zwischen den Generationen gesprochen.

WIEN/HIETZING. Johanna Sperker wurde bereits im Alter von 20 Jahren ÖVP-Bezirksrätin und ist nun, 15 Jahre später, die neue Bezirksvorsteherin von Hietzing. Anlässlich ihres Amtsantritts skizziert sie ihre Pläne und Visionen für die Zukunft des Bezirks.

Angesichts der enttäuschenden Wahlergebnisse steht die ÖVP Hietzing vor Herausforderungen. Mit einem Rückgang von 16 Prozent nach der Wahl 2023 sehen Sie sich in einer kritischen Lage. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation für die Partei?

JOHANNA SPERKER: Das Wahlergebnis hat deutliche Spuren hinterlassen. Wir hatten uns eine andere Richtung erhofft. In den letzten Wochen haben wir intern intensiv gearbeitet, um herauszufinden, was wir besser machen können. Unser Austausch ist produktiv, und ich bin optimistisch, dass wir als Team zusammenwachsen und uns neu aufstellen können.

Generationenübergreifende Projekte in Hietzing

Sie planen, während Ihrer Amtszeit generationenübergreifende Projekte zu initiieren. Wie wollen Sie Jung und Alt zusammenbringen?

Hietzing hat 55.000 Einwohner, darunter viele Familien und ältere Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Im Jahr 2018 wurde Hietzing das staatliche Gütesiegel „familienfreundlicher Bezirk“ verliehen, und ich möchte diese Initiative weiterführen. Gemeinsam mit allen Fraktionen möchte ich neue Projekte ins Leben rufen, ähnlich wie beim erfolgreichen Generationenspielplatz in der Adolf-Lorenz-Gasse. Das Ziel ist, das Bewusstsein für die Bedürfnisse aller Generationen zu schärfen und den Dialog zu fördern, um innovative Ideen zu entwickeln.

Sie haben auch betont, die Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen steigern zu wollen. Wie planen Sie dies umzusetzen?

Hietzing besteht aus vielfältigen Grätzl, von ruhigen Wohngegenden mit viel Grün bis hin zu lebhaften Vierteln nahe der U-Bahn. Ich werde in allen Stadtteilen präsent sein, um mich mit verschiedenen Vereinen und Organisationen zu vernetzen. Dies ermöglicht mir, ein umfassendes Bild vom Leben im Bezirk zu erhalten und die Anliegen der Bürger direkt zu hören.

Ein Platz für alle Stimmen

In Ihrer Antrittsrede haben Sie betont, die Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen stärken zu wollen. Gab es hier bisher Probleme? Welche Maßnahmen planen Sie zur Verbesserung?

In Hietzing gibt es Platz für diverse Meinungen. Die unterschiedlichen Vorstellungen der Parteien tragen zur Belebung des politischen Diskurses bei. Letztlich haben wir dasselbe Ziel: Hietzing lebenswerter zu gestalten. Angesichts neuer Kollegen in den Reihen der Bezirksräte wird die Zusammenarbeit sicherlich neu strukturiert. Ich bin offen für den Dialog, um eine konstruktive Atmosphäre zu schaffen, die den Erwartungen unserer Bürger gerecht wird.

