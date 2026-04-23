Neue Bodenmarkierungen in Wiener Bahnhöfen: Ab hier gilt die Ticketpflicht

Neue Bodenmarkierungen in Wiener Öffi-Stationen weisen auf Ticketpflicht hin

Zwölf Stationen im Netz der Wiener Linien sollen neue blaue Bodenmarkierungen mit der Aufschrift „Ticket-Zone“ erhalten. Die Kennzeichnungen sollen deutlich machen, ab welchem Bereich ein gültiges Öffi-Ticket benötigt wird.

Die ersten dauerhaften Ticket-Zone-Aufkleber wurden am Hauptbahnhof angebracht. Nach Angaben der Wiener Linien sollen die Markierungen nach und nach in elf weiteren Stationen sichtbar werden, darunter Praterstern, Schwedenplatz, Karlsplatz, Meidling und Hütteldorf.

Hinweis auf Beginn des Ticketbereichs

Die blauen Bodenmarkierungen mit der Aufschrift „Ticket-Zone“ waren bereits im November des Vorjahres am Westbahnhof angebracht und wurden danach wieder abgenommen. Sie sollen Fahrgäste darauf hinweisen, dass sie sich hinter den Ticket-Entwertern nur mit gültigem Ticket aufhalten dürfen.

Nach Angaben der Wiener Linien zeigen die Markierungen an, wo der öffentliche Durchgang endet und der Bereich der Wiener Linien beginnt. Großflächige Bodenmarkierungen sollen demnach dafür sorgen, dass Fahrgäste wissen, wo sie ein gültiges Öffi-Ticket brauchen. Der Begriff „Ticket Zone“ wird von den Wiener Linien als sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch funktionierend beschrieben.

Pilotprojekt am Westbahnhof

Im November des Vorjahres wurde ein zweiwöchiges Pilotprojekt mit Ticket-Zone-Folien am Boden vor Entwertersperren zur U3- und U6-Station am Westbahnhof durchgeführt. Dabei wurden Fahrgäste zur Verständlichkeit, Wahrnehmung und Wirksamkeit der Bodenmarkierungen befragt.

Im Rahmen des Pilotprojekts wurde zudem getestet, wie gut die Folien am Boden haften. Auch Kontrolleurinnen und Kontrolleure wurden zu den Bodenmarkierungen befragt. Nach Angaben der Wiener Linien bewerteten über 98 Prozent der Kontroll-Mitarbeiter die Maßnahme positiv.

Strafen und Kontrollen

Seit 1. Jänner des genannten Jahres beträgt die Strafe bei sofortiger Zahlung für Fahren ohne gültiges Ticket 135 Euro. Bei Bezahlung per Erlagschein liegt die Strafe bei 145 Euro.

Laut einer Infobox sind bis zu 100 Kontrollorgane täglich im gesamten Netz der Wiener Linien im Einsatz. Im Vorjahr wurden demnach 3,5 Millionen Fahrgäste kontrolliert. 96,6 Prozent der kontrollierten Personen konnten ein gültiges Ticket vorweisen, 3,4 Prozent hatten kein oder ein falsches Ticket.