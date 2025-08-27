Neue Grünfläche: Martha-Stadler-Park in Straßgang eröffnet im Herbst

Straßgang bereichert sich um eine neue Parkanlage: Der Martha-Stadler-Park in der Hafnerstraße wird im kommenden Herbst eröffnet.

GRAZ/STRASSGANG. Der neu gestaltete Martha-Stadler-Park bietet eine großzügige Fläche von etwa 5.700 Quadratmetern und wird im Herbst feierlich eingeweiht. Diese grüne Oase, die direkt im Bezirk Straßgang liegt, umfasst offene Wiesenflächen zusammen mit essbaren Gehölzen wie Nuss- und Kastanienbäumen, Feigen, Kirschen und verschiedenen Beerensträuchern. Darüber hinaus beinhaltet der Park Hängematten, bequeme Sitzgelegenheiten, einen Trinkbrunnen und einen Tischtennistisch. Der Garten soll zudem Lebensraum für lokale Wildtiere wie Vögel, Insekten und kleine Säugetiere, einschließlich Igel, bieten.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) äußerte, dass die Erschaffung dieses Parks ein lang gehegter Wunsch der Gemeinde ist, der nun endlich in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt werden konnte. Robert Wiener von der Abteilung für Grünraum und Gewässer erläutert: „Die Kombination aus offenen Wiesenflächen, einer Vielzahl an Naschgehölzen und schattenspendenden Bäumen macht den Martha-Stadler-Park zu einem idealen Ort für Naturerlebnisse und Erholung inmitten des Wohngebiets.“

Partizipative Planung mit der Gemeinschaft

Die Gestaltung des Parks wurde unter Einbeziehung der Jugend durch das Jugendzentrum „Login“ und im Rahmen verschiedener Bürgerveranstaltungen realisiert. Namenspatin des Parks ist Martha Stadler, eine bedeutende Figur in der steirischen Frauenrechtsbewegung, die von 1921 bis 1998 lebte. Sie war Co-Gründerin der Grazer Fraueninitiative und spielte eine entscheidende Rolle bei der Einrichtung des ersten Grazer Frauenhauses. Die Benennung des Parks soll ihre Verdienste um den Gewaltschutz für Frauen und Kinder in Graz würdigen.

