Neue Hoffnung für Europa: Seltene Waldrappküken im Zoo Schmiding erfolgreich geschlüpft

Seltene Waldrappküken im Zoo Schmiding geschlüpft

Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels sind mehrere Waldrappküken geschlüpft. Die Jungvögel werden in zwei Nestern versorgt, zwei von ihnen vorübergehend in der Jungvogelaufzucht des Zoos betreut.

Grund für die zusätzliche Betreuung ist, dass diese beiden Küken von den Elterntieren nicht ausreichend gefüttert wurden. Die Aufzucht in der Jungvogelstation wird als sehr intensiv beschrieben.

Einblicke ins Familienleben der Waldrappen

In Felsnischen des Zoos sind Kameras installiert, die Einblicke in das Familienleben der Waldrappen ermöglichen – vom Hudern der Küken bis zum Füttern durch die Eltern.

Zoologin Daniela Artmann erklärte in einer Presseaussendung, Waldrappen zählten zu den seltensten Vogelarten Europas. In Mitteleuropa seien sie über Jahrhunderte ausgestorben gewesen. Heute gebe es in Europa wieder freilebende Waldrapp-Populationen, die eigenständig ziehen und brüten. Im Zoo Schmiding sei man über jeden geschlüpften Waldrapp-Nachwuchs besonders stolz.

Intensive Aufzucht und soziales Lernen

Tierpflegerin Daniela Eder berichtete, dass sich die jungen Waldrappküken rasch entwickeln. Sie seien mittlerweile deutlich aktiver und neugierig und reagierten aufmerksam auf ihre Umgebung.

Das spezielle Aufzuchtfutter wird mit einem Löffel zwischen den Fingern hindurch verabreicht, um die Futteraufnahme für die Jungvögel möglichst naturnah zu gestalten. Die beiden in der Jungvogelaufzucht betreuten Küken wachsen gemeinsam auf; ihnen wird ein weiterhin normales Sozialverhalten zugeschrieben. Sie sollen wieder in die Gruppe zurückgeführt werden.