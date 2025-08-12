Neue Hoffnung: Waffenruhe im Gaza-Konflikt – Werden die Gespräche erfolgreich?

Der US-Geschäftsmann Bishara Bahbah, der in den vergangenen Monaten entscheidende Kontakte zwischen den USA und der Hamas geknüpft hat, hat sowohl die israelische als auch die palästinensische Seite zu einem sofortigen Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen. Bahbah äußerte sich in einem Gespräch mit der Jerusalem Post und betonte, dass eine Ausweitung des Krieges nur die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen erhöhen und die Sicherheit der Geiseln, die sich in der Gewalt der Hamas befinden, gefährden würde. Er ist ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump und hat mehrfach seine Besorgnis über die derzeitige Lage in der Region geäußert.

Bahbah bemerkte: „Israel befindet sich in einer Situation, in der es nicht sein will.“ Er verwies darauf, dass die israelische Öffentlichkeit nicht akzeptieren möchte, dass ihre Soldaten im Gazastreifen getötet werden, während die Lebensbedingungen der Palästinenser als unhaltbar gelten.

Neuer Kriegsplan Israels

Der neue Kriegsplan Israels, wie von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vorgestellt, sieht neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. Netanyahu erklärte:

„Angesichts der Weigerung der Hamas, ihre Waffen niederzulegen, bleibt Israel keine andere Wahl, als den Job zu Ende zu bringen.“

„Die Niederlage der Hamas muss abgeschlossen werden.“

„Dies ist der beste Weg, den Krieg zu beenden – und ihn rasch zu beenden.“

US-Präsident Trump äußerte sich laut dem Nachrichtendienst Axios skeptisch bezüglich der Möglichkeit, dass die Hamas ihre Geiseln unter den gegenwärtigen Umständen freilassen wird. Trotz eines kurzen Telefoninterviews wollte Trump keine klare Position zu den Plänen Israels beziehen, schien aber Netanyahus Argument zu unterstützen, dass mehr militärischer Druck nötig sei.

Der 7. Oktober als Wendepunkt

Trump erinnerte die Öffentlichkeit an das Massaker der Hamas und anderer Terrorgruppen am 7. Oktober 2023, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden. Dies war der Auslöser für den aktuellen Krieg. Seither wurden laut Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza mehr als 61.000 Menschen getötet. Diese Zahl ist kaum überprüfbar und unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.

Verhandlungen und mögliche Abkommen

Berichten zufolge ist Netanyahu zu Verhandlungen über ein Abkommen bereit, allerdings nur unter der Bedingung, dass alle im Gazastreifen verbliebenen Geiseln freigelassen werden und der Konflikt gemäß den israelischen Vorgaben endet, einschließlich der Waffenpflicht der Hamas. Laut Axios arbeiten Katar und die USA an einem neuen Vorschlag für ein umfassendes Abkommen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat sich hierzu kürzlich mit dem katariischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani getroffen.

Bahbah warnte jedoch im Gespräch mit dem israelischen Fernsehsender i24 News, dass umfassende Verhandlungen Monate in Anspruch nehmen könnten. Der Fortschritt während aktiver Kämpfe sei unrealistisch. Er plädiert stattdessen für eine 60-tägige Waffenruhe, um Leben zu retten, die Sicherheit der Geiseln zu gewährleisten und die Grundlage für echte Fortschritte zu schaffen. Ein erster Vorschlag für eine solche Waffenruhe wurde bereits diskutiert, doch die indirekten Verhandlungen sind zuletzt ins Stocken geraten.

Zusammenfassung

Die aktuelle Situation im Gazastreifen bleibt angespannt, und sowohl militärische als auch diplomatische Maßnahmen stehen auf der Tagesordnung. Die Rufe nach Gesprächen und einer Waffenruhe sind dringlicher denn je. Angesichts der hohen Zahl an Opfern und der humanitären Krise wäre eine konstruktive Lösung für beide Parteien wünschenswert.