Neue Inszenierung: Kunstuni bringt Hamlet im Sommertheater am LKH Graz auf die Bühne

Neuinterpretation von Hamlet im Rahmen des KUG-Sommertheaters GRAZ. Die Kunstuniversität Graz organisiert im Luftgarten des LKH-Univ. Klinikums Graz ein Sommertheater. Ab dem 3. Juli wird dort eine kreative Bearbeitung von William Shakespeares „Hamlet“, betitelt „OpheLiLiaHam&Let“, an fünf Abenden aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Die Inszenierung wird von Studierenden des vierten Schauspielsemesters in Zusammenarbeit mit der Kompositionsstudentin Sanziana Dobrovicescu und der Akkordeonprofessorin Na Song gestaltet. Hamlet in einem neuen Licht Die Aufführung bietet eine frische Perspektive auf das klassische Stück. Zentrale Themen wie Wahnsinn, Klarheit, Begehren, Gewalt und Machtanalysen werden neu untersucht. Im kreativen Prozess, dem auch die Regisseurin und Schauspielprofessorin Ute Rauwald beigetragen hat, wurden die Originaltexte dekonstruierte und in einen modernen Kontext gesetzt. Ziel ist es, Shakespeares Werk als nostalgische Science-Fiction auf die Bühne zu bringen, die laut, lebendig und verletzlich ist. Siehe auch Andritz: Kirschenallee Wiese wird zur Landhockey-Sportstätte in der Region Die Termine Die Vorstellungen finden am 3., 4., 8., 9. und 10. Juli um 19:30 Uhr auf der Terrasse der Cafeteria beim LKH-Zufahrt Hilmteich statt. Bei ungünstigem Wetter wird ein Ersatztermin am 11. Juli angeboten. Zuschauer dürfen sich auf einen dynamischen Abend voller künstlerischer Interpretationen und tiefgreifender Themen freuen. Das könnte dich auch interessieren: Schullin lud zu „Together“ auf die Baustelle Wo Kinder zu Ferienbeginn das Zaubern lernen Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek gastierte in Graz

