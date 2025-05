Neue Kunstinstallation: Wiener Ringturm erhält Hülle in Form einer gigantischen Bibliothek

Die eigene Sterblichkeit – ein Thema, das zunächst unangenehm wirken mag, häufig zur Seite geschoben wird und bis heute als gesellschaftliches Tabu verankert ist. Konfrontiert mit dem Verlust eines geliebten Menschen, einer globalen Pandemie oder der Erkrankung von Angehörigen, wird dieses Thema plötzlich greifbar und unvermeidlich. In solchen Momenten wird uns die eigene Vergänglichkeit schmerzlich bewusst. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat gezeigt, dass der Umgang mit Trauer und Verlust in Krisenzeiten wichtiger denn je ist, da die psychischen Belastungen steigen und es zu einer Zunahme von Trauerreaktionen kommt. Österreichs größtes privates Bestattungsunternehmen, Himmelblau, bietet nicht nur Dienstleistungen rund um den Bestattungsprozess an, sondern verfolgt auch das Ziel, Menschen in ihrer Trauer zu unterstützen und bewusster mit ihrer Sterblichkeit umzugehen.

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod gibt es verschiedene Aspekte, die beleuchtet werden sollten. Viele Menschen empfinden es als befreiend, sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Experten wie die Psychologin und Trauerbegleiterin Dr. Sabine Schmitt argumentieren, dass eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod dazu führen kann, das Leben intensiver zu leben und Entscheidungen bewusster zu treffen. Dies kann sich in einem erhöhten Engagement für zwischenmenschliche Beziehungen und einer verstärkten Wertschätzung des eigenen Lebens niederschlagen.

Zudem hat die COVID-19-Pandemie einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Sichtweise auf den Tod gehabt. Die plötzliche Realität von Verlusten, das Verbot von persönlichen Abschieden und die allgemeine Verunsicherung über das Thema Gesundheit haben viele Menschen dazu gezwungen, sich mit Fragen der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Eine Umfrage des österreichischen Marktforschungsinstituts „Marketagent” ergab, dass 68 % der Befragten angaben, während der Pandemie bewusster über das Thema Tod nachgedacht zu haben. Dies zeigt nicht nur eine Veränderung in den Werten der Gesellschaft, sondern auch das wachsende Bedürfnis, über Trauer und Verlust offen zu sprechen.

Himmelblau hat diesen gesellschaftlichen Wandel erkannt und engagiert sich dafür, den Dialog über Sterblichkeit zu fördern. Mit Workshops, Vorträgen und individuellen Beratungen wollen sie dazu beitragen, das Tabu rund um den Tod zu brechen. Menschen dazu zu ermutigen, ihre Gedanken, Ängste und Hoffnungen bezüglich des eigenen Todes und der Trauer zu teilen, ist ein zentraler Bestandteil ihrer Mission. In einer Gesellschaft, die oft schweigt, setzt sich Himmelblau dafür ein, eine Plattform zu bieten, auf der Betroffene sich Gehör verschaffen können und wo Trauer als natürlicher Teil des Lebens anerkannt wird, nicht als etwas, das man wegdrücken sollte.