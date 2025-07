Neue Reden: Hanns Koren und die öffentliche Präsentation seiner Werke

Bei der Renovierung des Schlosses Trautenfels wurden Reden des bekannten ÖVP-Politikers und Begründer des „Steirischen Herbstes“ Hanns Koren entdeckt. Sein Enkel, Peter Koren, organisierte in Wien eine „öffentliche Anhörung“ zur Diskussion über diese historischen Werke.

GRAZ/WIEN. Hanns Koren zählt zu den einflussreichsten ÖVP-Politikern in Österreich. Der ausgebildete Volkskundler unterrichtete an der Karl-Franzens-Universität Graz und hatte verschiedene politische Ämter inne, darunter das des Nationalratsabgeordneten, Landtagsabgeordneten und Landtagspräsidenten. Bekanntheit erlangte er vor allem als Gründer des „Steirischen Herbstes“, einem wichtigen Kultur- und Kunstfestival, das seit 1968 in der Steiermark stattfindet. Bundeskanzler Bruno Kreisky bezeichnete Koren als „wichtigsten Kulturpolitiker der Zweiten Republik“, was sein tiefes Engagement in der österreichischen Kulturlandschaft unterstreicht.

Aktuell wirkende Ausführungen



Abgesehen vom „Steirischen Herbst“ hinterließ Koren auch bedeutende Spuren im Freilichtmuseum Stübing, wo seine Ideen zur Bewahrung und Präsentation des steirischen Kulturerbes umgesetzt wurden. Aufgrund seiner eloquenten und wohlüberlegten Sprache war er in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kreisen ein gefragter Redner. Im Rahmen der aktuellen Renovierungsarbeiten des Schlosses Trautenfels hat die Direktorin Katharina Krenn einige Exemplare einer ORF-Schallplatte mit dem Titel „Heimat ist Tiefe, nicht Enge – Ausgewählte Reden von Hanns Koren“ entdeckt. Diese Funde wurden Peter Koren, dem Enkel von Hanns Koren, zur Verfügung gestellt.

Peter Koren organisierte kürzlich im Hause Draxler in Wien-Hernals eine „öffentliche Anhörung“ dieser Reden. Während der Veranstaltung sprach er über das Leben und Wirken seines Großvaters, bevor die Reden vorgetragen wurden. Die Anwesenden waren von der Aktualität der Themen beeindruckt und es wurde beschlossen, im kommenden Jahr in Graz eine größere Veranstaltung zu planen. Dies wäre besonders passend, da Hanns Koren 2026 120 Jahre alt geworden wäre.

Illustre Gästeschar



Zu den Gästen der Veranstaltung zählten Gerhard Draxler und Valerie Zacherl-Draxler, die prominente Persönlichkeiten wie Fritz Grillitsch, Walter und Stefan Koren, Clemens Riegler sowie Sektionschefin Verena Farre herzlich empfangen durften. Auch Offiziere des Bundesheeres, Rechtsanwälte, Energieexperten und Kulturmanager waren unter den Zuhörern und ließen sich die Darbietungen nicht entgehen. Die musikalische Untermalung übernahmen Johanna Kugler und Hermann Härtl aus Zitoll, die der Veranstaltung einen zusätzlichen kulturellen Rahmen boten.

