Neue Regelung: Reisegenehmigung für Großbritannien jetzt Pflicht!

Die Elektronische Reisegenehmigung, kurz ETA (Electronic Travel Authorization), ist ein wichtiges Dokument für Reisende, die nach Österreich einreisen möchten. Eine erfolgreich beantragte ETA ermöglicht es den Reisenden, mehrfach innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Österreich zu reisen und sich dort für bis zu sechs Monate aufzuhalten. Dies bietet Planungssicherheit und Flexibilität für Touristen und Geschäftsreisende gleichermaßen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die ETA von bestimmten Personengruppen nicht benötigt wird. Dazu gehören:

Inhaber britischer Visa

Inhaber von Aufenthaltsgenehmigungen für Großbritannien

Besitzer eines Post-Brexit-Aufenthaltstitels, also „Settled Status“ oder „Pre-Settled Status“

Die ETA wird vom österreichischen Außenministerium als eine Art elektronische Genehmigung beschrieben, die der US-amerikanischen ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ähnelt. Dies zeigt, dass auch europäische Länder die Notwendigkeit erkannt haben, Reisen sicherer und planbarer zu gestalten, während gleichzeitig die Kontrolle über Einreisen von Nicht-EU-Bürgern erfolgt.

Besucher ohne visumspflichtige Einreise aus Nicht-EU-Staaten sollten sich ebenfalls auf Änderungen einstellen, da die Europäische Union plant, für die erste Jahreshälfte 2025 eine eigene elektronische Reisegenehmigung für solche Reisenden einzuführen. Dies wird voraussichtlich den Reiseprozess innerhalb der EU weiter standardisieren und vereinfachen und wird eine wichtige Ressource für Reisende darstellen, die aus Ländern kommen, mit denen die EU keine Visa-Abkommen unterhält.

Für die Beantragung der ETA stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Reisende können sich bequem über eine App oder einen Webbrowser registrieren. Der gesamte Prozess ist benutzerfreundlich gestaltet und soll sicherstellen, dass auch weniger technologieaffine Personen problemlos eine Genehmigung erhalten können. Um detaillierte Informationen zur ETA zu erhalten, können sich Interessierte an die österreichische Botschaft in London wenden. Auf der Website der Botschaft finden sich zahlreiche Informationen, die für die Beantragung und weitere Reisevorbereitungen hilfreich sind.

(S E R V I C E – Registrierung per App oder Browser: – Infos der österreichischen Botschaft in London zur ETA: )

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ETA eine wertvolle Ressource für Reisende nach Österreich ist, die Flexibilität und Sicherheit bietet. Reisende sollten sich jedoch rechtzeitig über die benötigten Dokumente informieren und sich auf mögliche Änderungen in den Einreisebestimmungen vorbereiten.

Mit der Einführung solcher Systeme wird die Einreise in Europa nicht nur vereinfachter, sondern auch sicherer gestaltet, was den Tourismus und internationale Beziehungen weiter stärkt.