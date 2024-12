Neue Spezialistin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin







Antonia Pfretschner hat ihre Kassenordination als Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in der Hütteldorfer Straße 98/5 eröffnet. Die ehemalige Spitalärztin hat zehn Jahre Erfahrung in Wiener Spitälern gesammelt, zuletzt an der Klinik Favoriten, wo sie als Psychiaterin tätig war. WIEN/PENZING. Penzing darf sich über eine neue Psychologin freuen: Antonia Pfretschner, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, hat nun in der Hütteldorfer Straße 98/5 ihre Kassenordination eröffnet. Nebenbei ist…







