Neue Struktur für Grazer Citymanagement ohne zusätzliches Budget

Das Grazer Citymanagement wird grundlegend reformiert und von der Holding zurück in die Stadtverwaltung transferiert. Ziel ist es, die Personalkapazitäten effizienter zu nutzen, und die Stelle für die Leitung neu auszuschreiben. Trotz dieser Umstrukturierung bleibt das Budget unverändert.

GRAZ. Die Grazer Innenstadt steht vor erheblichen Herausforderungen: Die Leerstandsquote hat in zentralen Lagen von 0,9 auf 5,5 Prozent zugenommen, was auf schwindende Frequenzen hinweist. Zum Ende des Februars wurden 160.000 Passanten weniger im Grazer Zentrum registriert im Vergleich zum Vorjahr. Um eine Trendwende herbeizuführen, sind verschiedene Verbesserungsvorschläge diskutiert worden, darunter die Aufwertung des Citymanagements, die jetzt in die Umsetzung geht. Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) bestätigte, dass erste Schritte in dieser Richtung geplant sind, jedoch in einem abgespeckten Rahmen.

„Die Koalition zeigt sich leider nach wie vor nicht bereit, zusätzliche finanzielle Mittel bereitzustellen, um die Innenstadtwirtschaft aktiv zu unterstützen“, erklärt Riegler. Obwohl er durch öffentliche Äußerungen von Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner Hoffnung auf Budgetvermehrung schöpfte, blieben die Mittel unverändert. Der dringende Handlungsbedarf ist jedoch evident, wie Riegler unterstreicht: „Die prekäre Situation erfordert ein sofortiges Handeln.“

Neue Leitung und strategische Ausrichtung

Das Citymanagement wurde seit 2020 unter die Holding Graz gestellt, jetzt werden alle personellen Ressourcen in der städtischen Wirtschaftsabteilung (A15) gebündelt. Die bisherige Rolle des Citymanagements war stark auf eine Einzelperson fokussiert, was die Effizienz einschränkte. Die neu ausgeschriebene Leitung des Citymanagaments soll sich künftig intensiv mit der strategischen Weiterentwicklung der Innenstadt befassen. Dazu zählt auch der Austausch mit Hauseigentümern sowie der Aufbau eines Netzwerks mit Maklern und potenziellen Ankergeschäften, um die Attraktivität der Geschäftslagen zu steigern. Die Personalkapazitäten waren bisher zu begrenzt, um diese Aufgaben adäquat zu erfüllen.

Die Veranstaltungen „Advent in Graz“ und der „Graz Gutschein“ verbleiben jedoch bei der Holding. Riegler hat bereits mit der Magistratsdirektion und Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) über die Umstrukturierungen gesprochen. „Ich werde im Rahmen meiner Möglichkeiten alles tun, um die Innenstadtwirtschaft zu unterstützen“, bekräftigt Riegler.

Benötigtes Budget für ein umfassendes Konzept

Riegler hat darauf hingewiesen, dass für die Umsetzung eines effektiven Centermanagements – inspiriert von erfolgreichen Einkaufszentrum-Modellen – ein höheres Budget erforderlich ist. Experten sowie lokale Unternehmen schätzen die jährlichen Kosten auf etwa 750.000 bis 1 Million Euro. Diese Summen können jedoch aufgrund der drastischen Kürzung des Wirtschaftsbudgets von 5,7 Millionen Euro auf 2,7 Millionen Euro seit 2021 nicht bereitgestellt werden. Ein weiteres wichtiges Anliegen auf der Agenda ist die Verbesserung des Parkleitsystems in Graz. Riegler verspricht, weiterhin hartnäckig im Interesse der Innenstadt zu arbeiten.

Die bisherige Citymanagerin Verena Hölzlsauer bleibt in ihrer Rolle und wird neben ihrer Funktion im Citymanagement auch weiterhin für die Organisation des „Advent in Graz“ zuständig sein. „Der Advent hat sich unter ihrer Leitung äußerst positiv entwickelt“, schließt Riegler.

