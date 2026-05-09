Neue Verkehrsregeln in Salzburg: Mehr Sicherheit und Sichtbarkeit für E-Scooter, E-Bikes und E-Mopeds

Neue Verkehrsregeln für E-Scooter, E-Bikes und E-Mopeds in Salzburg

Für Lenkerinnen und Lenker von E-Scootern und E-Bikes gelten neue Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Nach Angaben der Polizei werden die Regelungen in den ersten Tagen gut umgesetzt.

Die Polizei setzt in der Anfangsphase verstärkt auf Information und Kontrolle, insbesondere in der Stadt Salzburg auf stark frequentierten Radwegen und entlang der Salzachkais.

Helmpflicht für junge E-Scooter- und E-Bike-Fahrer

Für E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer unter 16 Jahren gilt seit 1. Mai eine Helmpflicht. Für Lenkerinnen und Lenker von E-Bikes ist das Tragen eines Helms bis zum 14. Geburtstag verpflichtend.

Die Polizei berichtet, dass es bislang keine Problemstellungen bei der Einhaltung der Helmpflicht gibt. Der Leiter der Landesverkehrsabteilung bei der Polizei, Thomas Schwaiger, weist zugleich auf Aufholbedarf bei der Umrüstung mancher Verkehrsteilnehmer hin.

Pflicht-Blinker für E-Scooter

Seit 1. Mai müssen E-Scooter mit verpflichtenden Blinkern ausgestattet sein. Diese Blinker müssen an den Lenkgriffen montiert sein. Es werden Berichte über Engpässe im Handel bei der Versorgung mit entsprechenden Blinkern erwähnt.

Nach eigenen Angaben ist die Polizei in Bezug auf die neuen Blinkerregelungen derzeit aufklärend unterwegs. Es wird angekündigt, die neuen Regeln nach einer gewissen Zeit auch zu ahnden.

Neue Einstufung von E-Mopeds ab Oktober

Ab 1. Oktober tritt eine weitere Novelle der Regelungen in Kraft. E-Mopeds, also Elektroroller mit Sitz und ohne Pedale, gelten dann nicht mehr als Fahrräder. Diese Fahrzeuge werden auch von Lieferdiensten genutzt.

E-Mopeds dürfen ab 1. Oktober nicht mehr auf Radwegen, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen gelenkt werden.