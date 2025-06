Neue Vorschriften für gerechten Wettbewerb? EU-Maßnahmen gegen asiatische Online-Plattformen

Asiatische Online-Plattformen, wie Temu, SheIn und AliExpress, erweitern ihren Marktanteil in Europa kontinuierlich, insbesondere seit der Aufhebung der De-minimis-Regelung für China durch ein Dekret von Donald Trump. Vor dem 2. Mai 2025 konnten Pakete mit einem Warenwert unter 800 US-Dollar zollfrei in die USA eingeführt werden. Diese Regelung begünstigte vor allem die asiatischen Anbieter, die daraufhin ihr Werbebudget umgehend auf Europa umschichteten. Das Ziel der Regelung war der Schutz der amerikanischen Wirtschaft, was sich auch in einem spürbaren Umsatzrückgang für lokale Anbieter niederschlug.

EU plant Abschaffung der Zollfreiheitsgrenze

In Österreich gilt eine Zollfreiheitsgrenze für Sendungen aus Drittländern, solange der Warenwert unter 150 Euro liegt. Im Jahr 2024 waren etwa vier Milliarden Pakete aus Drittstaaten in der EU angekommen, wobei bemerkenswerte 91% dieser Pakete aus China stammten. Erschreckende 65% dieser Pakete wurden unterhalb der Zollfreiheitsgrenze deklariert, was auf mögliche Tricks wie Paketsplitting hindeutet. Diese Omgehung der Zollregelungen verursacht beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden und beeinträchtigt die heimische Wirtschaft erheblich.

Die EU plant, die Freigrenze von 150 Euro aufzuheben und gleichzeitig eine pauschale Bearbeitungsgebühr für Pakete einzuführen. Dies soll die Zollbehörden stärken und angemessene Kontrollen wieder sicherstellen. Solche Schritte sind entscheidend, um den globalen Wettbewerb gerechter zu gestalten und dafür zu sorgen, dass sich lokale Unternehmen nicht benachteiligt fühlen. Unternehmen wie Temu und SheIn investieren in logistische Verteilerzentren in Europa, um die Lieferzeiten zu verkürzen und die Retourenlogistik zu verbessern.

Umweltauswirkungen des Online-Shoppings

Der ökologische Fußabdruck des Online-Shoppings ist alarmierend. Schon beim Auspacken der Pakete entstehen Umweltbelastungen: toxische Materialien, gefährliche Arbeitsbedingungen in Produktionsstätten und Transportemissionen verschärfen die Luftverschmutzung. Der scheinbar niedrige Preis der Produkte ist trügerisch; häufig sind die erhaltenen Waren von minderer Qualität und könnten gesundheitliche Risiken bergen. Die Umweltfolgen gehen jedoch weit über den individuellen Kauf hinaus, da unzählige Produkte, trotz geringen Preises, die Recyclingfähigkeit beeinträchtigen.

Greenpeace und der österreichische Handelsverband fordern einen 4-Punkte-Plan

Senkung der Zollfreiheitsgrenze von 150 Euro auf 0, um Umgehungsstrategien zu verhindern und den wirtschaftlichen Schaden zu minimieren. Stärkung der personellen Ressourcen bei den Zollbehörden, um effektive Kontrollen gegen Produktmängel und Piraterie zu gewährleisten. Einführung einer Paketabgabe für unverzollte B2C-Pakete aus Drittländern, um die steuerlichen Verluste zu kompensieren und die Wettbewerbsbedingungen auszugleichen. Verhängung temporärer Sperren gegen Online-Plattformen bei wiederholten Verstößen gegen EU-Qualitätsanforderungen.

Förderung des Verbraucherbewusstseins

Zusätzlich zur regulatorischen Maßnahme ist eine Stärkung des Verbraucherbewusstseins entscheidend. Verbraucher sollten ermutigt werden, regionale Produkte zu bevorzugen, da diese höhere Sicherheitsstandards erfüllen. Testkäufe haben ergeben, dass bei 80% der Spielzeuge von asiatischen Plattformen erhebliche Mängel vorliegen, und viele elektronische Geräte fehlen das CE-Siegel, was die Inverkehrbringung in der EU illegal macht. Verbraucher sollten sich ihrer Haftung für potenzielle Schäden bewusst sein, da oft kein Versicherungsschutz besteht. Ein bewusster und nachhaltiger Einkauf ist dringend erforderlich, und Organisationen wie Greenpeace sowie Handelsverbände sollten lautstark für eine notwendige Veränderung eintreten.