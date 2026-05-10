Neue Wiener Lehrkräfte im Ungewissen: Unklarheit über Gehalt sorgt für Unruhe

Offene Einstufungen: Viele neue Lehrkräfte in Wien kennen ihr Gehalt lange nicht

In Wien bleibt für zahlreiche neu eintretende Lehrerinnen und Lehrer über längere Zeit unklar, wie hoch ihr tatsächliches Gehalt ausfällt. Hintergrund sind offene Berechnungen des Besoldungsdienstalters und Fragen zur Anrechnung von Vordienstzeiten.

Betroffen sind insbesondere neu eingestellte Lehrkräfte, deren Vordienstzeiten noch geprüft und eingestuft werden müssen. Nach Angaben aus der Wiener Stadtpolitik liegen derzeit rund 1.640 Berechnungen des Besoldungsdienstalters vor, von denen etwa 800 noch offen sind.

Einzelfälle verdeutlichen Verzögerungen

Ein Quereinsteiger, der im September 2022 als Lehrer in Wien begonnen hat, musste demnach mehrere E-Mails schreiben, um Informationen zu erhalten. Er wollte wissen, welche Vordienstzeiten ihm angerechnet werden und wie hoch sein tatsächliches Gehalt sein wird.

Auch eine Lehrerin, die im September 2025 in Wien den Schuldienst angetreten hat, erhielt zu Dienstbeginn keine endgültige Einstufung. Sie hatte sich im März 2025 beworben und ihre bisherigen Arbeitszeiten mit Dienstzeugnissen übermittelt. Nach einer erneuten Einreichung ihrer Unterlagen wartet sie laut Bericht seit November auf eine Antwort.

Politische Kritik und Stellungnahme des Bildungsressorts

Die Situation bei der Besoldung und der Anrechnung von Vordienstzeiten hat in Wien politische Reaktionen ausgelöst. Die Grünen haben eine parlamentarische Anfrage an die Wiener Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) gestellt. In der Beantwortung wird angegeben, dass rund 1.640 Besoldungsdienstalter-Berechnungen vorliegen und davon etwa 800 noch nicht abgeschlossen sind. Diese offenen Fälle betreffen fast die Hälfte der neuen Lehrerinnen und Lehrer.

Die Grünen-Bildungssprecher Julia Malle und Felix Stadler kritisieren, dass Lehrkräfte bei Arbeitsantritt nicht wissen, wie viel sie tatsächlich verdienen. Ihren Angaben zufolge weiß etwa die Hälfte der neuen Lehrkräfte auch nach zwei Dritteln des Jahres noch nicht, wie hoch das tatsächliche Gehalt ist.

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling erklärt dazu, dass Lehrkräfte bis drei Monate nach der Anstellung Zeit haben, ihre Vordienstzeiten bekannt zu geben. Vielfach könne mit der Berechnung des Besoldungsdienstalters erst begonnen werden, wenn alle Unterlagen vorliegen. Die Ermittlung der anrechenbaren Zeiten sei individuell und sehr komplex.