Neuer Fahrgastrekord im öffentlichen Verkehr der Ostregion: Wachstum und Hintergründe

Öffentlicher Verkehr in der Ostregion verzeichnet neuen Fahrgastrekord

Im öffentlichen Verkehr in der Ostregion waren im Vorjahr rund 1,15 Milliarden Fahrgäste unterwegs. Das waren etwa 28 Millionen mehr als im Jahr davor.

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) bezeichnet diese Zahl als neuen Rekord. Auf die Ostregion, also den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland, entfällt rund zwei Drittel der gesamten Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln in Österreich.

Wachstum und Verkehrsleistung

Laut VOR wird der Wachstumstrend im öffentlichen Verkehr in der Ostregion seit Jahren beobachtet. Die Verkehrsleistung lag im vergangenen Jahr auf einem konstant hohen Niveau.

Im Busbereich der Ostregion wurden im vergangenen Jahr 121,7 Millionen Kilometer Verkehrsleistung erbracht. Auf der Schiene, inklusive Straßenbahn und U-Bahn, waren es 87,6 Millionen Kilometer.

Im Jahr 2024 betrug die Verkehrsleistung im Busbereich 124,2 Millionen Kilometer. Auf der Bahn wurden 88,8 Millionen Kilometer verzeichnet, die Verkehrsleistung der U-Bahn stieg von 15,4 auf 15,7 Millionen Kilometer.

Ausbau von Netz und Fahrzeugen

Das Angebot im Linienverkehr im VOR wird laufend ausgebaut. Das Liniennetz wurde im Jahr 2025 leicht ausgeweitet.

Im Jahr 2025 waren im Verkehrsverbund Ost-Region insgesamt 918 Linien im Einsatz, im Jahr davor waren es 913. Zuwächse gab es vor allem bei Bus- und Bahnlinien. Die Netzlänge lag bei 15.357 Kilometern.

Der Fahrzeugeinsatz auf der Schiene im VOR stieg von 2.298 auf 2.316 Fahrzeuge.

Bedarfsverkehr und „letzte Meile“

Im Bedarfsverkehr der Ostregion wurden zuletzt fast 400.000 Fahrgäste gezählt. Zu diesen Angeboten zählen unter anderem die niederösterreichischen Leopoldi-Busse und Anrufsammeltaxis.

Bedarfsverkehre wie Leopoldi-Busse und Anrufsammeltaxis decken vor allem die sogenannte „letzte Meile“ zwischen Haltestelle und Zuhause ab.

Nachfrage nach VOR-Klimatickets steigt

Laut VOR sind die VOR-Klimatickets deutlich im Aufwind. Ende 2025 waren knapp 86.000 dieser Tickets im Umlauf, ein Plus von rund 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das VOR KlimaTicket MetropolRegion erreichte mehr als 60.000 verkaufte Tickets, die Zahl stieg um 30,9 Prozent. Das VOR KlimaTicket Region legte auf über 25.000 Stück zu, was einem Anstieg von 15 Prozent entspricht.

Einschätzungen der VOR-Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung des Verkehrsverbunds Ost-Region gehören Karin Zipperer und Alexander Schierhuber. Sie führen das Wachstum im öffentlichen Verkehr in der Ostregion unter anderem auf immer mehr Stammkundinnen und -kunden zurück.

Zipperer und Schierhuber sprechen von einer klaren Entwicklung hin zu nachhaltiger Mobilität. Ihre Aufgabe sehen sie darin, das erreichte Niveau im öffentlichen Verkehr gemeinsam mit Partnern abzusichern und weiter auszubauen.