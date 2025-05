Neuer McDonald’s Standort am St. Peter Gürtel eröffnet

Am St. Peter Gürtel 15 in Graz wird derzeit ein neues McDonald’s Restaurant mit McCafé und McDrive errichtet. Die Bauarbeiten haben am Montag, dem 15. Mai 2023, begonnen, und die Eröffnung des Restaurants ist für den Winter 2025 geplant. Dieses Projekt ist Teil der Expansion von McDonald’s in der Steiermark und zielt darauf ab, den Bewohnern in Graz eine größere Convenience und Auswahl zu bieten.

Über das neue Restaurant

GRAZ/ST. PETER – Der Betreiber des neuen Standorts ist der erfahrene Franchisenehmer Daniel Boaje, der bereits zehn McDonald’s Restaurants in der Steiermark leitet. Mit diesem neuen Standort in der Landeshauptstadt erweitert er sein Portfolio und bringt damit die Gesamtzahl seiner Filialen auf elf. Boaje ist bekannt für sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit, was sich auch in den neuen Restaurantkonzepten widerspiegeln wird.

Moderne Gastronomie für lokale Gäste

Das neue McDonald’s Restaurant wird ein modernes und einladendes Design bieten und sowohl für die schnelle Mahlzeit unterwegs als auch für den Genuss vor Ort optimiert sein. Die Einrichtung wird mit innovativen Elementen ausgestattet, die den Gästen ein angenehmes Ambiente bieten. Neben der vielfältigen Speisekarte von McDonald’s wird das McCafé eine Auswahl an frisch gebrühtem Kaffee, Gebäck und Snacks anbieten, die ideal für eine Kaffeepause oder einen schnellen Imbiss sind.

Nachhaltigkeit und Regionalität

Ein wichtiger Aspekt des neuen Restaurants wird auch der Fokus auf Nachhaltigkeit sein. McDonald’s hat sich in den letzten Jahren verstärkt zu einer umweltfreundlicheren Gastronomie verpflichtet, indem sie unter anderem ihre Verpackungen reduzieren und auf regionale Produkte setzen. In diesem Zusammenhang plant das neue Restaurant, auch mit lokalen Lieferanten zusammenzuarbeiten, was zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft beiträgt und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert.

Der McDonald’s Trend in Graz

Die Eröffnung des neuen McDonald’s an St. Peter Gürtel ist Teil eines größeren Trends, in dem Fast-Food-Ketten ihre Präsenz in Großstädten wie Graz ausbauen. Laut einer Studie über das Konsumverhalten zeigt sich eine wachsende Nachfrage nach schnellen, flexiblen Essensoptionen, insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung. Mit dem neuen Standort in Graz wird McDonald’s nicht nur den Bedürfnissen der Einwohner gerecht, sondern auch dem wachsenden Trend zu einer schnellen und bequemen Gastronomie.

Fazit

Insgesamt bietet das neue McDonald’s Restaurant an St. Peter Gürtel 15 eine vielversprechende Ergänzung für die Gastronomieszene in Graz. Mit modernen Einrichtungen, einem erweiterten Angebot und einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit wird es eine attraktive Option für Gäste und Anwohner darstellen. Die Eröffnung im Winter 2025 bleibt ein gespannt erwartetes Ereignis in der steirischen Hauptstadt.

