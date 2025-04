Neuer Meilenstein: „Satt in den Tag“ erreicht 9 Tonnen durch Oster-Aktion

Redaktion Marion Zelzer Neun Tonnen Lebensmittel seit Beginn der Aktion „Satt in den Tag“ GRAZ. Die Initiative „Satt in den Tag“ wurde ins Leben gerufen von Ulf Arlati, um Menschen in der Stadt Graz und Umgebung zu unterstützen, die unter den steigenden Lebenshaltungskosten leiden. Durch die Sammelaktion können Bürgerinnen und Bürger haltbare Lebensmittel, wie Mais, Reis, Zucker, Nudeln und Speiseöle, an mehreren Sammelstellen spenden. Einmal im Monat werden die gesammelten Spenden an sechs Sozialmärkten in der Steiermark und an den Vinzimarkt in Wien verteilt. Siehe auch Unachtsames Feuerlegen verursachte Wiesenbrand Lebensmittelspenden Seit dem Start der Aktion Anfang 2023 konnten beeindruckende neun Tonnen Lebensmittel an bedürftige Personen gespendet werden. Ein großer Beitrag kam durch eine spezielle Osteraktion von Christina Neumeister und Studierenden der FH Joanneum Graz zustande. Neben Lebensmitteln wurden auch andere Produkte wie Tiernahrung, Zahnpasta und Duschgel gespendet. Für mehr Informationen zu Arlatis Spendenaktion besuchen Sie bitte handballmarathonhscgraz.at. Weitere interessante Meldungen aus Graz: Kultlokal Peter Weinstube schließt Ende December

