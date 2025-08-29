Neuer Rekord: In diesem Jahr so viele Firmengründungen in Wien wie nie zuvor

Der Gründerboom in Wien setzt sich fort: Im ersten Halbjahr 2025 wurden über 5.500 neue Unternehmen gegründet – ein neuer Rekord. Besonders gefragt sind laut der Wiener Wirtschaftskammer Einzelunternehmen. Die meisten Neugründungen erfolgen in Favoriten.



WIEN. Die Donaumetropole festigt ihre Position als Gründerhotspot: Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Wien exakt 5.584 neue Unternehmen ins Leben gerufen. Dies entspricht laut der Wirtschaftskammer Wien (WKW) einem Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr und stellt den höchsten Wert seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1993 dar.

„Wien zeigt einmal mehr, dass unsere Stadt ein hervorragender Standort für Wirtschaftstreibende ist – und damit auch die Gründerhauptstadt Österreichs“, erklärte WKW-Präsident Walter Ruck. Auf die Bezirke heruntergebrochen, entfielen die meisten Gründungen auf Favoriten (542), gefolgt von der Donaustadt (487), Leopoldstadt (361), Landstraße (356) und der Inneren Stadt (278). Rund 77 Prozent der Neugründungen waren Einzelunternehmen, während 13 Prozent als GmbH gegründet wurden.

Prognose: 10.000 Neugründungen bis Jahresende

Der Boom soll auch im zweiten Halbjahr anhalten: Eine aktuelle Hochrechnung deutet auf rund 10.300 Neugründungen bis Ende Dezember hin. „Die Prognose von über 10.000 Neugründungen bis Jahresende bekräftigt die Anziehungskraft Wiens als Zentrum für unternehmerisches Denken und Handeln. Dies spiegelt die Qualitäten unseres Wirtschaftsstandorts wider“, so Ruck weiter.

Die Beweggründe der Gründerinnen und Gründer sind unterschiedlich. Die größte Motivation wird in der Flexibilität gesehen: 75 Prozent geben an, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als entscheidend zu empfinden, ebenso viele möchten „ihr eigener Chef“ sein. 61 Prozent sehen in der Selbständigkeit neue Karrierechancen, während 59 Prozent schon immer Unternehmer werden wollten.

Besonders aktiv ist die Altersgruppe der 31- bis 40-Jährigen, die 35 Prozent der Neugründungen ausmacht, gefolgt von den 21- bis 30-Jährigen mit 24 Prozent. Fast die Hälfte (48 Prozent) der Gründer hat einen Universitätsabschluss.

Gründerinnen und Gründer finden Unterstützung beim Gründerservice der WKW. Im ersten Halbjahr 2025 wurden über 19.000 Beratungen durchgeführt, die von Webseminaren über persönliche Beratungen bis hin zur Hilfe bei Businessplänen, Wahl der Rechtsform und Sozialversicherungsfragen reichen. „Eine zentrale Aufgabe der Wirtschaftskammer Wien ist es, Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg zu begleiten – mit Know-how, Beratung, einem starken Netzwerk und schon vor dem Gründungsprozess“, fasst es Ruck zusammen. Weitere Informationen zum WKW-Gründerservice findest du hier.

Weitere Meldungen aus der Wirtschaft:



Wiener Gastronomen kämpfen mit steigenden Kosten

Große Eröffnung von Higgins im Huma Eleven

Schuhgeschäft-Kette Görtz meldet Insolvenz an