Neuer Rosé zum Entdecken: Schlumberger lädt zum Afterwork im Augarten ein

Die Döblinger Traditionssektkellerei Schlumberger veranstaltet im Augarten ein After-Work-Event, um die Sonderedition ihres Klassikers „Rosé Brut" zu präsentieren. WIEN/DÖBLING/LEOPOLDSTADT. Mit dem Anstieg der Temperaturen füllen sich die Schanigärten Wiens, und After-Work-Veranstaltungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diese Veranstaltungen bieten eine entspannte Gelegenheit, den Arbeitstag ausklingen zu lassen, während man gutes Essen und erfrischende Getränke genießt. Vom ersten Mai bis zum Sommerbeginn kann man zahlreiche solche Events in der ganzen Stadt entdecken. Das Event findet am Freitag, dem 11. April, im „Sperling" im Augarten, Oberen Augartenstraße 1, beim Haupttor statt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und dauert bis etwa 18 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein DJ, während eine Fotobox für Spaß und Erinnerungsfotos sorgt. Eventbesucher können nicht nur das neue Rosé Brut genießen, sondern auch die herrliche Atmosphäre des Augartens und die soziale Interaktion in der Gemeinde erleben. Erster Rosé von Aurore Jeudy Anlass für dieses besondere Event ist die Vorstellung der Sonderedition des „Rosé Brut". Der Jahrgang 2023 kombiniert sorgfältig ausgewählte österreichische Trauben, wobei Himbeernoten dem Rosé seinen charakteristischen fruchtigen Geschmack verleihen. Dieses Jahr markiert außerdem die Premiere von Kellermeisterin Aurore Jeudy, die seit 2022 für die Herstellung der hochwertigen Sekte bei Schlumberger verantwortlich ist. Ihr innovativer Ansatz und ihr Engagement für Qualität haben bereits in der Verbindung von Tradition und modernen Techniken viel Beachtung gefunden.

