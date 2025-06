Neuer Standort: Der Friedhof Neustift wird zum Gemeinschaftsgarten

In Zusammenarbeit mit den Wiener Friedhöfen möchten die Ackerhelden demonstrieren, dass gemeinsames Gärtnern nicht nur Gemeinschaft fördert, sondern auch das Wohlbefinden der Menschen stärkt. Nach den erfolgreichen Projekten am Wiener Zentralfriedhof und dem Friedhof Südwest wird das Angebot nun auf den Friedhof Neustift ausgeweitet, wo zehn neue Beete zur Verfügung stehen.

WIEN/WÄHRING/DÖBLING. Friedhöfe sind traditionell Orte des Abschieds, doch sie können auch Raum für Neues bieten. Die Stadt Wien und die Ackerhelden ermöglichen seit Frühling 2023 ihren Besucherinnen und Besuchern, eigene Gemüsebeete auf dem Zentralfriedhof und dem Friedhof Südwest zu bewirtschaften. Diese Initiative ermutigt die Menschen, sich mit der Natur zu verbinden und gleichzeitig zur Verbesserung des städtischen Lebensraums beizutragen.

Der neueste Standort am Friedhof Neustift bietet seit März 2025 die Möglichkeit, auf zehn neuen Beeten Obst und Gemüse anzubauen. Die Gärten befinden sich nicht auf Gräberfeldern, sondern auf frei zugänglichen Wiesen. Indem die 46 Wiener Friedhöfe zusammen etwa 1,2 Prozent der Stadtfläche ausmachen, leisten die Gärtner einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität und zum städtischen Klimaschutz. Diese Initiative ist ein weiterer Schritt in Richtung einer nachhaltigen Stadtentwicklung und fördert die Artenvielfalt in urbanen Gebieten.

Keine Vorkenntnisse erforderlich

„Wir möchten den Menschen zeigen, wie einfach und erfüllend es sein kann, eigenes Gemüse anzubauen. Der neue Standort am Friedhof Neustift bietet dafür ideale Bedingungen“, sagt Jan Pech, Geschäftsführer der Ackerhelden GmbH. Dieses Projekt fördert nicht nur den Anbau von Lebensmitteln, sondern auch die soziale Interaktion unter den Teilnehmern, die durch gemeinsames Arbeiten und Lernen im Garten verbunden werden.

Zum Saisonstart werden die zehn Beete, jeweils 24 Quadratmeter groß, mit vorab gezogenen Bio-Gemüsekulturen übergeben. Die Ackerhelden unterstützen sowohl Anfänger als auch erfahrene Gärtner mit umfangreichen Pflege- und Erntetipps und stellen das notwendige Gartengerät zur Verfügung. Bei Bedarf stehen die Ackerhelden auch persönlich zur Seite. Alle Dienstleistungen sind im Preis von 149 Euro pro Jahr enthalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte hier.

