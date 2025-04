Neuer Treffpunkt für Nachbarn: Tennenmälzerei in Reininghaus eröffnet

Die Tennenmälzerei wird feierlich eröffnet. Zur Besichtigung sind am 25. und 26. April alle Interessierten eingeladen. Ab Mai 2025 wird das Obergeschoss zugänglich sein, und ab Sommer 2025 können Veranstaltungen im Untergeschoss gebucht werden.

GRAZ/REININGHAUS. Die Tennenmälzerei soll ein neues Zentrum für kulturelle Aktivitäten, Nachbarschaft und Events werden. Nach umfangreicher Renovierung öffnet das denkmalgeschützte Gebäude am 25. und 26. April seine Türen. Die Revitalisierung ermöglicht eine flexible Nutzung, die Kunst, Kultur sowie gemeinschaftliche Projekte umfasst.

Das Gebäude bietet insgesamt zwei Etagen mit jeweils etwa 600 m² Fläche. Im Erdgeschoss befindet sich eine multifunktionale Veranstaltungsebene, die für verschiedene Anlässe wie Kunst- und Kulturveranstaltungen, Märkte, Ausstellungen und Feste gemietet werden kann. Diese Etage ist ausgestattet mit einer Garderobe, einem Catering-Bereich, Sanitäranlagen sowie Lagerräumen, einer integrierten Tonanlage, Mikrofonen, Bühnenelementen und einer Einrichtung für bis zu 240 Personen. Die Veranstaltungszeiten sind zwischen 8 und 21.30 Uhr.

Das Obergeschoss, auch als Community-Ebene bekannt, wird Räumlichkeiten für das Stadtteilbüro sowie einen großen Open Space für Nachbarschaftsinitiativen und Vereine bereitstellen. Hier finden sich zudem ein Besprechungsbereich, eine Küche/Bar, WC-Anlagen und ein Werkraum. Bis zu 120 Personen können in diesem Stockwerk Platz finden, und es ist während der regulären Öffnungszeiten des Stadtteilbüros sowie nach Vereinbarung von 8 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Historisches Gebäude

Die Tennenmälzerei wurde 1888 erstmals genutzt und diente damals der Aufbereitung von Getreide für die Bierproduktion. Heute spielt das historische, denkmalgeschützte Gebäude eine neue Rolle im Herzen von Reininghaus und ist für alle Interessierten zugänglich. Führungen können nach vorheriger Absprache arrangiert werden. Informationen zur Historie des Gebäudes sowie zu städtischen Veranstaltungen sind im Stadtteilbüro erhältlich, wo auch regelmäßige Stadtteilspaziergänge angeboten werden. Das Gebäude ist von einem künstlerisch gestalteten Schutzgerüst umgeben und sowohl innen als auch außen barrierefrei gestaltet. Eine Zeitkapsel, die Erinnerungen an die Geschichte des Ortes enthält, wurde in einem begrünten Bereich platziert.

Die Bauarbeiten begannen im August 2024, und das Obergeschoss wird ab Mai 2025 für Besucher zugänglich sein. Die Veranstaltungsmöglichkeiten im Untergeschoss werden ab Sommer 2025 verfügbar sein. In der Eröffnungszeit stehen am 25. und 26. April zwischen 14 und 21 Uhr zwei Tage lang besondere Programme an. Dazu gehören schauspielerische Führungen, bei denen das Publikum aktiv teilnehmen kann, am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 14 und 17 Uhr. Der Treffpunkt für die Führungen ist am Informationsstand des Stadtteilmanagements.

Erreichbarkeit und Vermietung

Die Tennenmälzerei ist bequem mit der Straßenbahnlinie 4 und der Buslinie 65 erreichbar. Radfahrer können die Radwege entlang der Alten Poststraße und der UNESCO-Esplanade nutzen. Leider stehen keine PKW-Parkplätze zur Verfügung, aber eine kostenpflichtige Garage befindet sich im nahegelegenen Green Tower.

Für die Vermietung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss ist die Abteilung für Immobilien zuständig. Interessierte können die Abteilung unter 0316 872 2901 oder via E-Mail an [email protected] kontaktieren. Das Obergeschoss wird vom Stadtteilmanagement Reininghaus verwaltet. Für Anfragen stehen Sie unter der Nummer 0678 12 18 150 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.

