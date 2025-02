Neuer Umbauplan: Gaswerkstraße bleibt keine Fahrradstraße

Die Gaswerkstraße in Eggenberg wird umgestaltet, nun aber nicht mehr zur geplanten Fahrradstraße. Stattdessen führt die Stadt Graz eine Verkehrsentlastung durch, die eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 sowie die Pflanzung von Bäumen und bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umfasst.

GRAZ. Die Umgestaltung der Gaswerkstraße, die eine wichtige Querverbindung zwischen den Stadtteilen Eggenberg und Wetzelsdorf bildet, wird bis zum Sommer 2025 abgeschlossen sein. Die Mainstream-Anpassungen sollen die Straße fahrradfreundlicher und grüner gestalten. Dreht sich zuvor die Diskussion um eine mögliche Umwandlung in eine Fahrradstraße, haben die Anmerkungen der Anwohner und der Bezirkspolitik dazu geführt, dass die Pläne modifiziert wurden. Der motorisierte Verkehr bleibt weiterhin erlaubt, jedoch wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Die ursprünglichen Pläne, die eine vollständige Radwegeumwandlung der Gaswerkstraße vorsahen, stießen insbesondere auf Widerspruch seitens der ÖVP und KFG. Auf Basis des Feedbacks der Anwohner und des Bezirks hat die Stadtverwaltung die Designs überarbeitet, um eine ausgewogene Lösung zu finden, die den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer gerecht wird. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Überarbeitung ist, dass mehr Parkplätze erhalten bleiben, was für viele Anwohner von Bedeutung ist.

Neuregelung vor Gefahrenkreuzung



Zusätzlich wird auch an einer Unfallhäufungsstelle an der Kreuzung Eggenberger Allee – Gaswerkstraße gearbeitet. Es wird erwartet, dass die Ausfahrt vom Billa-Plus-Parkplatz künftig nur noch nach Süden möglich sein werden, was dazu beitragen soll, die Situation an dieser gefährlichen Kreuzung zu entschärfen, zumal der Radweg dort die Gaswerkstraße kreuzt.

„Mein Auftrag bei der Planung der Gaswerkstraße war, die Wünsche der Bevölkerung zu berücksichtigen. Das Ergebnis ist, dass die Gaswerkstraße sicherer für den Radverkehr wird, ohne die Verkehrsführung grundlegend zu ändern.“

Judith Schwentern, Vizebürgermeisterin Graz (Grüne)

Die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen beginnt im April und soll bis September 2025 abgeschlossen sein.

