Neuer US-Botschafter: Warum Neutralität für uns oberste Priorität hat!

Fisher verwies auf das Kooperationsabkommen, das 2021 zwischen dem Bundesheer und der US-Nationalgarde unterzeichnet wurde. Diese Kooperation soll weiter gestärkt werden, hinsichtlich der Sicherheit und der Zusammenarbeit beider Nationen, sagte Fisher, der Immobilienmakler aus North Carolina. Bei dem Hearing, dem er sich gemeinsam mit vier weiteren Nominierten stellte, war die Atmosphäre eher entspannt. Es hatte den Charakter einer Pflichtübung, was man daran erkennen konnte, dass der republikanische Kollege Steve Daines anstelle des Ausschussvorsitzenden James Risch den Vorsitz führte. Neben Daines war John Cornyn der einzige, der den designierten Botschaftern Fragen stellte. Die gesamte Sitzung, inklusive Vorstellungsrunde durch die Kongressmitglieder und Eingangsstatements, dauerte lediglich eine Stunde.

Senator Cornyn bemerkte, dass die leeren Reihen im Ausschuss „ein gutes Zeichen“ seien. „Wenn die Nominierungen umstritten wären, wäre es hier gedroschen voll“, deutete Cornyn somit auf eine überwältigende Zustimmung des Senats für die Kandidaten hin. Besonders hob er hervor, dass zwei der fünf designierten Botschafter Immigranten sind, die nun die US-Interessen in ihren Herkunftsländern vertreten sollen. Der gebürtige Uruguayer Luigi Reinaldi kündigte an, in jenes Gebäude in Montevideo zurückzukehren, in dem er einst seinen Visumsantrag für die USA gestellt hatte. Roman Pipko, der in Estland geboren wurde, fand aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine besondere Beachtung. Er betonte auf eine entsprechende Frage von Daines, dass die USA im Ringen mit Russland „standhaft, sehr standhaft bleiben“ müsse, aber gleichzeitig auch kreativ sein sollte, um weitere Krisen zu vermeiden.

Fisher nutzte seinen Auftritt, um dem österreichischen Volk sein Beileid für den Amoklauf von Graz auszusprechen. In seinem Eingangsstatement war er sichtlich bemüht, die USA als verlässlichen Partner Österreichs zu präsentieren. Er erklärte: „Wenn ich bestätigt werde, möchte ich mit Bundeskanzler Stocker zusammenarbeiten, um unsere für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zu vertiefen.“ Interessanterweise ließ Fisher den Handelsstreit unerwähnt und lobte stattdessen die guten Wirtschaftsbeziehungen und die österreichischen Investitionen in den USA, die tausende Arbeitsplätze schaffen.

Für ihn wird „der Schutz und die Sicherheit der amerikanischen Bürger“ oberste Priorität haben. Fisher betonte: „Ich werde jedem und jeder helfen, ungeachtet der jeweiligen Umstände und ihrer politischen Überzeugungen.“ Zudem lobte der designierte Botschafter die Aktivitäten der österreichischen Regierung im Kampf gegen den Antisemitismus, was auch eine wichtige Priorität der US-Regierung darstellt. Fisher erinnerte daran, dass US-Soldaten das Konzentrationslager Mauthausen im Zweiten Weltkrieg befreit haben und auch eine Rolle beim Übergang Österreichs zur Demokratie spielten. „Generationen von Österreichern sehen in den USA einen Freund und Befreier“, ergänzte er.

Fisher wurde beim Hearing vom republikanischen Senator Bill Hagerty vorgestellt, der betonte, dass Fisher nicht nur Erfahrung, sondern auch „Wärme und Anstand“ mitbringt. Er sei ein harter Arbeiter und der Dienst für das Gemeinwesen liege in seiner Familientradition. Sein Großvater diente während des Zweiten Weltkriegs als US-Arzt in Europa.

US-Präsident Donald Trump hatte Fisher bereits fünf Wochen vor seinem Amtsantritt als Botschafter in Österreich nominiert. In einem Post auf Truth Social erklärte Trump, dass Fisher drei Vermittlungsbüros „in den wunderschönen Bergen von North Carolina“ betreibe, und hob hervor: „Art ist ein standhafter Unterstützer der America First Politik und wird uns stolz machen in Österreich.“

Es ist erwähnenswert, dass North Carolina bei der Wahl im November 2024 einer der sieben entscheidenden Swing States war. Traditionell erhalten verdiente Wahlkampfspender Botschafterposten. Derzeit gibt es keinen US-Botschafter in Österreich, da die von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannte Victoria Reggie Kennedy mit dem Machtwechsel am 20. Januar ihren Posten räumen musste.

Fisher hat in North Carolina studiert und stand auch in Kontakt mit der Eliteuniversität Harvard, die von Trump derzeit stark angegriffen wird. Er war Delegierter bei den Model United Nations von Harvard, einer Simulation von UNO-Sitzungen. Wie dem Lebenslauf Fishers auf seiner Unternehmensseite zu entnehmen ist, engagiert er sich in mehreren Vereinen und auch im Tourismusverband von North Carolina. Fisher beschreibt sich zudem als passionierten Reisenden und hat bereits „alle sieben Kontinente und etwa 100 Länder“ besucht, oft in Begleitung seiner Zwillingsschwester Amy und seiner Familie. Schließlich erhielt er das besondere Privileg, Mitglied des Dynastischen Ordens des Königlichen Hauses von Bourbon zu werden, zu dem auch berühmte Persönlichkeiten wie die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher und der ehemalige südafrikanische Bischof Desmond Tutu gehören.

Zusammenfassung

Die Nominierung von Fisher als Botschafter in Österreich ist für die Beziehungen zwischen den USA und Österreich von bedeutender Relevanz, insbesondere in Zeiten geopolitischer Spannungen. Sein Engagement in sozialen Belangen und seine Vision für die bilateralen Beziehungen unterstreichen die Rolle der USA als verlässlicher Partner.