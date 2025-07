Neuer Vorsitz: Neue Impulse für die Studierendenvertretung

Mit einem klaren Bekenntnis zur vertrauensvollen Zusammenarbeit empfing Landeshauptmann Anton Mattle kürzlich den neuen Vorsitzenden der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) der Universität Innsbruck, Julian Herb, zu dessen Antrittsbesuch im Landhaus.

TIROL. Der 21-jährige Pharmaziestudent Julian Herb hat vor kurzem das Vorsitzteam der ÖH Innsbruck übernommen. Gemeinsam mit seiner 1. Stellvertreterin Anna Schramm und der 2. Stellvertreterin Gabriela Crnov bringt er frischen Wind in die Interessenvertretung von über 27.000 Studierenden an Tirols größter Universität. Diese Veränderungen sind entscheidend, um den Herausforderungen einer sich ständig wandelnden Hochschullandschaft gerecht zu werden.

Offener Austausch mit dem Landeshauptmann

„Ich gratuliere Julian Herb herzlich zur Wahl zum ÖH-Vorsitzenden und wünsche ihm und seinem Team viel Erfolg in dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Eine starke Studierendenvertretung ist essenziell, um den Hochschulstandort Tirol nachhaltig zu stärken. Es ist wichtig, die vielfältigen Perspektiven, Meinungen und Bedürfnisse der Studierenden aktiv zu integrieren“, betont LH Mattle.

Im Mittelpunkt des Treffens standen bedeutende Herausforderungen im Hochschulbereich, wie leistbarer Wohnraum, optimale Studienbedingungen und die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Studierenden an der Universität. Der Austausch zwischen der Landesregierung und der ÖH ist entscheidend, um auf aktuelle Probleme rechtzeitig zu reagieren.

Die ÖH als starke Vertretung

Die ÖH Innsbruck ist die gesetzlich verankerte Interessenvertretung der Studierenden an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und Teil der österreichweiten Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, die rund 300.000 Studierende in ganz Österreich vertritt. Neben dem Vorsitzteam engagieren sich 16 Referentinnen und Referenten sowie zahlreiche ehrenamtliche Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in Projekten wie der ÖH-Academy, die darauf abzielt, Studierende in ihrer akademischen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Struktur der Studierendenvertretung

Die ÖH gliedert sich in vier Vertretungsebenen: Studienvertretung (StV), Fakultätsvertretung (FV), Universitätsvertretung (UV) und Bundesvertretung. Gemeinsam arbeiten sie daran, die Anliegen der Studierenden zu fördern und ihre Stimme in relevanten Entscheidungsprozesse zu stärken.



