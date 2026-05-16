Neuer Wolfsriss im Pinzgau: DNA-Test bestätigt Angriff aus dinarischer Population

Weiterer bestätigter Wolfsriss im Pinzgau

Im Pinzgau ist ein weiterer Wolfsriss für das Jahr 2026 bestätigt worden. Betroffen war ein landwirtschaftlicher Betrieb in Dienten.

Ende April 2026 riss dort ein Wolf eine Ziege und zwei Schafe. Bei dem Vorfall wurden zudem weitere Tiere verletzt. Der Wolfsangriff wurde per DNA-Test bestätigt.

Nach Angaben des Landes-Wolfsbeauftragten Hannes Üblagger stammte der Wolf in Dienten aus der dinarischen Population vom Balkan. Auch der Wolf, der mit einem Riss in Maria Alm in Verbindung gebracht wird, soll aus dieser Population stammen.

In Maria Alm waren am 22. April 2026 auf einer Weide zwölf tote Tiere entdeckt worden. In Teilen des Pinzgaus gilt im Jahr 2026 eine Wolfs-Verordnung als Maßnahmengebiet, ebenso in Teilen des Pongaus.

In diesen Maßnahmengebieten sind unter bestimmten Voraussetzungen vorsorgliche Wolfsabschüsse möglich.