Neueröffnung: Aspern präsentiert das „Grace“ – sein eigenes Stadtcafé!

Mit dem „Grace" möchte der Gastronom Eser Gülfirat den Erfolg, den er bereits mit Afiyet Döner erfahren hat, wiederholen. Kürzlich hat das Café am Wonkaplatz eröffnet. WIEN/DONAUSTADT. In der Donaustadt gibt es nur wenige Cafés, und viele dieser Lokale über der Donau erinnern kaum an die traditionellen Stadtcafés, die man aus anderen Teilen Wiens kennt. Das „Grace" hebt sich jedoch seit seiner Eröffnung Anfang Februar am Wonkaplatz, direkt bei der U-Bahn-Station Aspernstraße, deutlich von der Umgebung ab. Eser Gülfirat, der Geschäftsführer des Lokals und bereits rund um den Platz wohlbekannt, hat sich mit diesem neuen Projekt zum Ziel gesetzt, eine einladende und stilvolle Atmosphäre zu schaffen. In den letzten drei Jahren ist das „Grace" bereits das dritte Lokal, das Gülfirat eröffnet hat. Mit seinem ersten Restaurant, Afiyet Döner, das sich gegenüber von „Grace" befindet, hat er sich im Stadtteil Donaustadt einen Namen gemacht. Am Ende des Jahres 2024 plant er, eine zweite Afiyet-Filiale in der Währinger Straße 52 im 9. Bezirk zu eröffnen. Das „Grace" soll nun eine Ergänzung zu diesen Erfolgen darstellen und bietet eine gehobenere Kaffee- und Wein-Erfahrung, als man vielleicht erwarten würde. Innenbezirk-Flair Die Lage ist vielen Asparnern vertraut, da hier einst das Segafredo Aspernstraße zu finden war, ein beliebter Treffpunkt für viele Stammgäste. Der ehemalige Geschäftsführer des „Sega", Tarkan Daglioglu, ist nun als Partner von Gülfirat beim „Grace" engagiert. „Wir haben uns hier kennengelernt", erklärt Gülfirat über die Entstehung ihrer Kooperation. Vom Stil erinnert das Lokal an ein Café aus den inneren Bezirken Wiens. „Ich komme selbst von hier und mir hat immer ein Ort in der Donaustadt gefehlt, an dem man am Nachmittag einen guten Kaffee trinken oder am Abend entspannt einen Wein genießen kann", äußert Gülfirat. Das „Grace" ist für ihn eine Art Geschenk an seinen Stadtteil, das den Bedürfnissen der Anwohner gerecht wird. Der Kaffee stammt aus der renommierten Rösterei Daniel Moser, bekannt für seine hochwertigen Bohnen und geschmackvollen Röstungen. Das Interieur des „Grace" spiegelt den Charme aus den inneren Bezirken Wiens wider, was Gülfirat besonders am Herzen liegt. Er und sein Team legen großen Wert darauf, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Um dies zu unterstützen, bietet das Café Studenten, Mitarbeitern der MA 48 und der Post sowie Einsatzkräften der Polizei spezielle Rabatte an.

