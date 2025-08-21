Neueröffnung: „Lvrs“ bietet jetzt Smash Burger in der Donaustadt an

„Lvrs“ hat kürzlich in der Donaustadt eröffnet und serviert Smash Burger sowie köstliche Bowls.



WIEN/DONAUSTADT. Die Leidenschaft für qualitativ hochwertiges Essen verbindet Christopher Kocher, Jakob Baran und Manfred Sirch im neuen Restaurant „Lvrs“ (eine Abkürzung für Lovers), das vor Kurzem in der Stadlauer Straße 64 seine Türen geöffnet hat. Diese Gründer sind nicht nur Gastronomie-Enthusiasten, sondern auch erfahrene Unternehmer in der Wiener Restaurant-Szene.

Christopher Kocher ist bereits als Betreiber des beliebten Restaurants „Jussi“ bekannt, wo Manfred Sirch als Küchenchef tätig ist. Jakob Baran hingegen ist der Eigentümer der renommierten Pizzeria „Mio“. Die drei Gastronomen lernten sich bei Besuchen in ihren jeweiligen Restaurants kennen und stellten schnell fest, dass ihre kulinarischen Ambitionen auf dieser gemeinsamen Grundlage basieren. Kocher betont: „Die Donaustadt kann noch gute Lokale vertragen“, was die Motivation hinter der Schaffung von „Lvrs“ unterstreicht. Der Name selbst geht auf eine Veranstaltung zurück, die Kocher vor 15 Jahren organisiert hat und zeigt somit eine tief verwurzelte Leidenschaft für das Gastgewerbe.

Ein gastronomisches Konzept mit Fokus auf Qualität



Was „Lvrs“ von anderen Restaurants abhebt, ist der unermüdliche Fokus auf Qualität. „Wir möchten ein junges Publikum ansprechen“, sagt Kocher. Die Speisekarte umfasst vor allem Smash Burger – ein Trend, der in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist und sich durch seine saftigen, knusprigen Burger auszeichnet. Doch um den verschiedenen Geschmäckern und Bedürfnissen gerecht zu werden, gibt es auch eine Auswahl an Bowls. Diese Option soll sicherstellen, dass für jeden etwas Passendes dabei ist, ganz gleich, ob man Lust auf einen Burger oder eine gesunde Bowl hat.

Auf der Speisekarte finden sich diverse Smash-Varianten, Sandwiches mit qualitiespezifischen Füllungen, asiatische Bowls mit frischen Toppings sowie schmackhafte Snacks wie Hühnerstreifen und frische Salate. Das Lokal bietet Platz für 30 Gäste, sowohl drinnen als auch im einladenden Gastgarten, was besonders an warmen Tagen geschätzt wird.

Die Vision für „Lvrs“ beschränkt sich jedoch nicht nur auf einen einzelnen Standort in der Donaustadt. Kocher, Baran und Sirch haben das Ziel, „Lvrs“ zu einer ausgewachsenen Kette auszubauen, die Burger-Liebhaber in ganz Wien und darüber hinaus begeistern wird. Manfred Sirch übernimmt in diesem aufregenden Vorhaben die Verantwortung für die kulinarischen Konzepte und deren Umsetzung.

„Lvrs“ in der Stadlauer Straße 64 hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Für Reservierungen und Anfragen ist das Restaurant unter 0677/630 762 43 erreichbar, und per E-Mail unter [email protected]. Weitere Informationen sind online verfügbar.

