Neues Buch: Wiener Berühmtheiten über ihre Lieblingscafés in der Josefstadt

Drei prominente Persönlichkeiten plaudern über ihre Lieblingscafés im Bezirk, von einem Rock-Café mit wöchentlichen Auftritten bis hin zu einem klassischen Wiener Kaffeehaus – hier gibt es für jeden etwas.

WIEN/JOSEFSTADT. Die Kultur der Wiener Kaffeehäuser ist nicht nur in Österreich, sondern auch international anerkannt und geschätzt. Diese Institution hat sich im Laufe der Jahre zu einem bedeutenden Bestandteil des Wiener Lebensstils entwickelt, der von der einheimischen Bevölkerung und vielen Prominenten getragen wird. In dem kürzlich erschienenen Buch „Wiener Melange – Stars & ihre Lieblingscafés. Eine Hommage.” führen die Autoren Clemens Trischler und Andrea Buday ihre Leser auf eine genussvolle Reise durch die vielfältigen Cafés Wiens, wo nicht nur der Kaffee, sondern auch die Atmosphäre im Mittelpunkt steht.

Die Popband Alle Achtung hat eine besondere Verbindung zum Café „Carina“. „Es hat Geschichte, und für uns, am wichtigsten, Musikgeschichte! Hier hatten wir unseren ersten Auftritt in Wien“, berichtet Sänger Christian Stani. Die fünfköpfige Band genießt es bis heute, hier zu entspannen und die kreative Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Das Café in der Josefstädter Straße 84 hat von Montag bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Cafés oder unter 01/406 43 22.

Schauspielerinnen im Achten

Die Schauspielerin und Drehbuchautorin Konstanze Breitebner hat ihren Lieblingsort im Café „Eiles“ gefunden. „Es ist der perfekte Ort für Interviews, aber auch um Texte zu lernen. Ich genieße am liebsten einen großen Braunen oder später auch ein Glas Sekt“, verrät sie. Das Café in der Josefstädter Straße 2 hat von Montag bis Freitag von 7 bis 24 Uhr und am Wochenende ab 8 Uhr geöffnet. Mehr Informationen bietet die Café-Website oder telefonisch unter 01/405 34 10.

Die Josefstädter Cafés erfreuen sich auch bei Schauspielerin Adriana Zartl großer Beliebtheit. Ihr Geheimtipp ist das „Crème de la Crème“, wo die Törtchen besonders köstlich sind. „Ich liebe dieses Café, weil es wahnsinnig gute Törtchen anbietet. Das Konzept ist sehr heimelig und erinnert an ein Wohnzimmer“, schwärmt Zartl. Das „Crème de la Crème“ in der Lange Gasse 76 hat von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf der Website dieses Cafés oder telefonisch unter 0660/283 37 69.

