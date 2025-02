Neues Kulturangebot an neuem Ort: FZA-Kulturcafé im Reallabor Fassfabrik

Der seit drei Jahren regelmäßig stattfindende FZA-Kulturtreff wird auch in diesem Jahr fortgesetzt – ab sofort im aufregenden Zwischennutzungslokal „Reallabor Fassfabrik“ in der

Lastenstraße 19, in der Nähe des Bahnhofs Atzgersdorf!

Dieses historische Gebäude zählt zu den letzten erhaltenen Industriegebäuden in Liesing und ist daher definitiv einen Besuch wert.

Jeden zweiten Dienstagabend findet ein „Kulturcafé“ mit abwechslungsreichem Unterhaltungsprogramm statt!

Da sich auf diesem Gelände bereits zahlreiche KünstlerInnen verschiedener Genres niedergelassen haben, soll hier ein neuer Treffpunkt in angenehmer, zwangloser Atmosphäre geschaffen werden – für den Austausch zwischen ansässigen und externen KünstlerInnen sowie für alle Kulturinteressierten aus dem 23. Bezirk und Umgebung.

Jeder Termin wird zudem ein Unterhaltungsprogramm bieten, mit Autorenlesungen/Erzählungen, Musikeinlagen, Workshops, Diskussionen, Foto-/Film-/Multimediavorträgen, Ausstellungen… – wobei das Programm nach Möglichkeit auch von den Gästen mitgestaltet werden kann. Eine bunte und vielfältige Mischung, um ein breites Publikum anzusprechen, ist auf jeden Fall geplant.

Das neue Format wurde am 11. Februar erfolgreich mit einem Vortrag über Syrien (im Jahr 2006) von Dr. Walter Streichsbier eröffnet.

Vor Krieg und Zerstörung war Syrien ein beliebtes Reiseland mit vielseitigen Landschaften und einem reichen Kulturerbe! So konnten wir unter anderem beeindruckende Fotos von der berühmten Omayyaden-Moschee, der Kreuzritterburg Krak des Chevaliers, der ehemals prachtvollen Stadt Aleppo sowie Palmyra sehen. Viele dieser Orte sind heute weitgehend zerstört…

Passend zum Vortrag wurde ein orientalisches Buffet angeboten!

Das Programm für die nächsten Kulturcafés:



25. Februar:

Lebens(t)räume Sprachmalereien und Zwischentöne

Lesung & Musik mit Karin Lebenbauer & Albert Reifert

Karin Lebenbauers Texte entstehen mitten im Leben, oft in kurvigen Momenten. Ihre klaren, spiegelnden Beobachtungen des Menschseins laden zum Schmunzeln und Nachdenken ein. In Kombination mit der gefühlvollen Klavierkunst von Albert Reifert wird dieser Abend zu einem ermutigenden Plädoyer für das Leben.

So werden Sie sich folgende Fragen stellen:

– Welche Gefahr droht bei Alleinbenützung eines Doppelschleppliftbügels?

– Haben Sie manchmal auch Wunderlinge zuhause?

– Und was können Chantal-Sophie und Jonas-Vincent von Gitti und Seppi lernen?

11. März:

Irish Dancing mit „Cumann Céilí Vín“

Im Vorfeld des St. Patrick’s Day zu Gast ist diesmal der Irish-Dance-Club CUMANN CÉILÍ VÍN! Der Name bedeutet Irischer Tanzverein Wien. Silvia Yanez und Irene Waismayer stellen den ältesten Wiener Irish-Dance-Club vor.

Es gibt insgesamt 30 Céilí-Tänze, die in verschiedenen Rhythmen wie Jigs, Reels und Hornpipes getanzt werden – die Gäste sind herzlich eingeladen, sich von den irischen Klängen mitreißen zu lassen und mitzutanzen. (Tanzkenntnisse sind nicht erforderlich!)

Das weitere Programm des Kulturcafés wird in Kürze bekannt gegeben.

Der Eintritt ist frei! Um Anmeldung wird nach Möglichkeit gebeten unter [email protected]

