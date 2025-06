Neues Sommerangebot: Barista-Chef liefert jetzt auch im Mopedauto!

Das Barista’s am St. Peter Schulzentrum präsentiert sich frisch renoviert und einladend mit einer offenen Fassade, die „entspannte Zugänglichkeit“ symbolisiert.

In Graz/Kalsdorf eröffnet Barista’s unter der Leitung von Geschäftsführer Stephan Pensold seine zweite Sommersaison mit einem neuen Look. Die seitliche Fassade zum Gastgarten entfaltet eine einladende Atmosphäre, die der Philosophie des Unternehmens entspricht – ein Konzept, das nicht nur in Ladenlokalen in Kalsdorf, am Franziskanerplatz oder in Eggenberg verfolgt wird.

Mobilität an allen Standorten

Um die Flexibilität und Offenheit zu betonen, setzt das Baristas-Team auf die Barista’s Ape, die zwischen verschiedenen Standorten unterwegs ist. Die mobile Kaffeebar bietet eine Auswahl an Espresso, Cappuccino und dem beliebten Pistaccio Moccacino – ideal für den Sommer. Hinzu kommt ein alkoholfreies Aperol Sprizz-Line-up.

Das könnte dich auch interessieren: