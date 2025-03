Neues von der Obdachlosenpartei „Herz“

Die Obdachlosenpartei Plattform Obdachlos-Armut-Arbeitslos.Teuerung (HERZ) ist mit dabei. Und das im Verhältnis zu anderen Parteien durchaus im überraschend erfolgreichen Bereich. Neben dem Wahlkreis Favoriten ist es der Obdachlosenpartei gelungen im 2., 3., 10., 12., 15. und 16. Bezirk die notwendigen Unterstützungserklärungen für die Bezirksratswahlen zu erbringen. Zum Vergleich: Madleine Petrovic eine erfahrene Politikerin erreichte dieses Ziel im 21. und 22. Bezirk ohne Wahlkreisantritt.

Wobei es im Bezug auf den Stadtwahlvorschlag schade ist, dass man von Seiten des ORF nur 7 Parteien als Fixstarter zu den Landtagswahlen bekannt gibt, während es in Wahrheit 10 Parteien sind.

Also die SÖZ, die Obdachlosenpartei und die PRO23, erster in zahlreichen Wahlkreisen, die HERZ im Wahlkreis Favoriten und die PRO23 im 23.Bezirk in Wahrheit noch dazu kommen.

Die zwar mit dem direkten Wahlvorschlag bei den Gemeinderatswahlen weniger Chancen haben, gut bei der SÖZ ist dies anders, aber durchaus über eine reale Chance im Bezug auf Basis des Stadtwahlvorschlags verfügen.

So das man sich von Seiten dieser Parteien deutlich mehr Demokratie wünschen würde. Man teilweise sogar anzweifelt, wie weit dem ORF Gesetz da Rechnung getragen wird.

„Aber auch das“, so meint Hans-Georg Peitl, „der Plattformsprecher der HERZ, „wird uns nicht daran hindern uns weiter für die Umsetzung des Europäischen Plattform zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit (EPOCH) einzusetzen. Weil es die letzte Chance vor dem Ziel 2030 ist, ein Zeitpunkt an dem die Obdachlosigkeit abgeschafft sein sollte, um überhaupt noch Fachpersonal an die notwendigen Positionen wie Bezirksrat oder Gemeidnerat zu integrieren.“

Wir wünschen daher der Obdachlosenpartei am 27.4.2025 alles Gute und das Ihr Wunsch hierzu in Erfüllung gehen möge. Denn Obdachlosigkeit kann in einer Zeit der Rezession und wachsenden Firmenkonkurse, steigender Scheidungsrate und Anwachsen der Armut genau genommen einem jeden passieren. Ist nicht an eine bestimmte Lebensweise gebunden, sondern ein Problem der Allgemeinheit.