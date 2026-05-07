Neugestaltung Aumannplatz in Währing: Fußgängerzonen und Verkehrsneuordnung im Grobkonzept vorgestellt

Grobkonzept für Umgestaltung des Aumannplatzes in Währing präsentiert

Der Aumannplatz im 18. Wiener Gemeindebezirk Währing soll umfassend umgestaltet werden. Ein vorliegendes Grobkonzept sieht eine Neuorganisation des Verkehrs und mehr Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger vor.

Im Zentrum der Planungen stehen eine Bündelung des Autoverkehrs, neue Fußgängerzonen sowie eine bessere Anbindung des Norbert-Liebermann-Parks in der Platzmitte.

Verkehr neu geordnet, mehr Platz für Zu-Fuß-Gehende

Der Aumannplatz ist derzeit als Kreisverkehr ausgebildet und stark vom Autoverkehr dominiert. Nach Angaben der Bezirksvorstehung führt der Autoverkehr aktuell zwei- bis dreispurig rund um den Platz, Parkspuren nicht mitgerechnet. Die bestehende Gestaltung stammt aus den 1980er-Jahren.

Herzstück des Grobkonzepts ist eine völlige Neuorganisation des Verkehrs. Künftig soll der motorisierte Verkehr auf der Gentzgassen-Seite gebündelt werden. Entlang der Währinger Straße ist eine großflächige Fußgängerzone geplant. Diese soll Bäume, Sitzgelegenheiten und Schanigärten umfassen.

Durch die Umgestaltung soll eine zusammenhängende Freifläche zwischen den Lokalen rund um den Aumannplatz und dem Norbert-Liebermann-Park entstehen. Der bislang von mehrspurigen Fahrbahnen umgebene Park soll stärker geöffnet und besser erreichbar werden. Der Bereich soll vor allem für Fußgänger und Familien sicherer und einfacher nutzbar werden.

Neue Aufenthaltsangebote und Infrastruktur

Zu den Ideen für den zukünftigen Aumannplatz gehören ein Wasserspiel und eine kleine Bühne für Lesungen oder Konzerte. Vorgesehen sind außerdem neue Sitzmöbel, eine fixe WC-Anlage sowie eine Modernisierung der Parkbeleuchtung. Die Planungen zielen auf weniger Verkehrsaufkommen, eine neue Fußgängerzone, Schanigärten und direkte Anbindungen an den Park ab.

Beteiligungsprozess und weitere Schritte

Dem Grobkonzept ging ein mehrjähriger Beteiligungsprozess voraus. 2022 und 2023 konnten Anrainerinnen und Anrainer Ideen und Wünsche für die Zukunft des Aumannplatzes einbringen. Laut Bezirk wurden dabei mehr als 1.200 Rückmeldungen gesammelt. Häufig geäußert wurden der Wunsch nach weniger Autoverkehr, mehr Grün, sicheren Querungen für Fußgänger und konsumfreien Aufenthaltsmöglichkeiten.

Ab Dienstag, 12. Mai, werden die Pläne zur Umgestaltung direkt am Aumannplatz in der Mitte des Norbert-Liebermann-Parks ausgestellt. An drei Terminen – 12. Mai, 17. Juni und 16. September – stehen Planerinnen und Planer, Expertinnen und Experten der Stadt Wien sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksvertretung vor Ort für Fragen zur Verfügung.

Bis Mitte Juni können Anrainerinnen und Anrainer weitere Rückmeldungen zur Planung abgeben – direkt am Aumannplatz, per E-Mail an [email protected] oder über einen Feedback-Briefkasten. Über den Sommer soll aus dem Grobkonzept ein konkreter Entwurf inklusive Kostenschätzung erarbeitet werden.

Im September will der Bezirk Währing die überarbeiteten Pläne erneut präsentieren. Erst danach soll entschieden werden, ob und wann die Neugestaltung des Aumannplatzes tatsächlich umgesetzt wird.